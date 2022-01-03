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Украинский депутат выбрал Путина в качестве фона для новогоднего поздравления
Украинский депутат поздравил граждан с Новым годом на фоне портрета Путина - РИА Новости, 03.01.2022
Украинский депутат выбрал Путина в качестве фона для новогоднего поздравления
Одесский депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виталий Градинар поздравил сограждан с Новым годом на фоне экрана с портретом Владимира Путина... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T14:49
2022-01-03T14:49
2022-01-03T16:33
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владимир путин
новый год
оппозиционная платформа - за жизнь
россия
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Одесский депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виталий Градинар поздравил сограждан с Новым годом на фоне экрана с портретом Владимира Путина. Политик выложил фотографию у себя в Facebook."С наступающим, друзья. Всем нам мира и благополучия", — написал он.С момента публикации пост собрал более 60 комментариев и около 226 лайков.В новогоднюю ночь украинские телеканалы "Прямой" и "Пятый" показали обращение бывшего президента страны Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы государства Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20211008/pozdravlenie-1753713369.html
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в мире, украина, владимир путин, новый год, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
14:49 03.01.2022 (обновлено: 16:33 03.01.2022)
Украинский депутат поздравил граждан с Новым годом на фоне портрета Путина
Украинский депутат Градинар поздравил сограждан с Новым годом на фоне выступления Путина