https://ria.ru/20220103/pozdravlenie-1766484462.html

Украинский депутат выбрал Путина в качестве фона для новогоднего поздравления

Украинский депутат поздравил граждан с Новым годом на фоне портрета Путина - РИА Новости, 03.01.2022

Украинский депутат выбрал Путина в качестве фона для новогоднего поздравления

Одесский депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виталий Градинар поздравил сограждан с Новым годом на фоне экрана с портретом Владимира Путина... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T14:49

2022-01-03T14:49

2022-01-03T16:33

в мире

украина

владимир путин

новый год

оппозиционная платформа - за жизнь

россия

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Одесский депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виталий Градинар поздравил сограждан с Новым годом на фоне экрана с портретом Владимира Путина. Политик выложил фотографию у себя в Facebook."С наступающим, друзья. Всем нам мира и благополучия", — написал он.С момента публикации пост собрал более 60 комментариев и около 226 лайков.В новогоднюю ночь украинские телеканалы "Прямой" и "Пятый" показали обращение бывшего президента страны Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20211008/pozdravlenie-1753713369.html

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в мире, украина, владимир путин, новый год, оппозиционная платформа - за жизнь, россия