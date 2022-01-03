Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220103/pozdravlenie-1766484462.html
Украинский депутат выбрал Путина в качестве фона для новогоднего поздравления
Украинский депутат поздравил граждан с Новым годом на фоне портрета Путина - РИА Новости, 03.01.2022
Украинский депутат выбрал Путина в качестве фона для новогоднего поздравления
Одесский депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виталий Градинар поздравил сограждан с Новым годом на фоне экрана с портретом Владимира Путина... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T14:49
2022-01-03T16:33
в мире
украина
владимир путин
новый год
оппозиционная платформа - за жизнь
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/03/1766486584_0:164:1080:772_1920x0_80_0_0_ebb6ebf08f20a3758e681d1ceeccd07c.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Одесский депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виталий Градинар поздравил сограждан с Новым годом на фоне экрана с портретом Владимира Путина. Политик выложил фотографию у себя в Facebook."С наступающим, друзья. Всем нам мира и благополучия", — написал он.С момента публикации пост собрал более 60 комментариев и около 226 лайков.В новогоднюю ночь украинские телеканалы "Прямой" и "Пятый" показали обращение бывшего президента страны Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы государства Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20211008/pozdravlenie-1753713369.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/03/1766486584_0:169:1080:979_1920x0_80_0_0_e55d06bbcebab8e52ce20e50a7cdb4cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир путин, новый год, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
14:49 03.01.2022 (обновлено: 16:33 03.01.2022)
 
Украинский депутат поздравил граждан с Новым годом на фоне портрета Путина

Украинский депутат Градинар поздравил сограждан с Новым годом на фоне выступления Путина

© Фото : Виталий Градинар/FacebookУкраинский депутат Виталий Градинар поздравляет граждан с Новым годом на фоне экрана с портретом Президента России Владимира Путина
Украинский депутат Виталий Градинар поздравляет граждан с Новым годом на фоне экрана с портретом Президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© Фото : Виталий Градинар/Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Одесский депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виталий Градинар поздравил сограждан с Новым годом на фоне экрана с портретом Владимира Путина. Политик выложил фотографию у себя в Facebook.
"С наступающим, друзья. Всем нам мира и благополучия", — написал он.
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 16:34
Украинского депутата захотели лишить гражданства за поздравление Путина
С момента публикации пост собрал более 60 комментариев и около 226 лайков.

"Зачетный кадр!" — считает один из подписчиков.

В новогоднюю ночь украинские телеканалы "Прямой" и "Пятый" показали обращение бывшего президента страны Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы государства Владимира Зеленского.
 
В миреУкраинаВладимир ПутинНовый годОппозиционная платформа - За жизньРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Пушков назвал условие для конца транзита газа через Украину
00:34Захарова объяснила отъезд Цимбалюка из России "синдромом Бабченко-Гордона"
00:24Кипр ужесточил правила въезда для туристов
00:00Православные отмечают день святой покровительницы заключенных
23:55Генсек ООН приветствовал совместное заявление "ядерной пятерки"
23:29При обстреле в провинции Хама погиб сирийский военный
23:25Суд в США перенес слушания по делу против российского бизнесмена Клюшина
23:00Один человек погиб при столкновении двух автомобилей в Свердловской области
22:50Источник: водитель, врезавшийся в маршрутку под Саратовом, ехал без прав
22:49Блинкен обсудил с главами МИД "Бухарестской девятки" ситуацию на Украине
22:44В США обязали владельцев оружия иметь сейф
22:31Председатель ГА ООН назвал заявление "ядерной пятерки" верным сигналом миру
22:26Глава МИД Словакии рассказал, почему он ценит США
22:04Блинкен обсудил с Чавушоглу ситуацию на российско-украинской границе
21:53В Сургуте задержали мужчину, напавшего на девушку в лифте
21:49Apple стала первой компанией с капитализацией в три триллиона долларов
21:32Местные власти на западе Казахстана обратились к демонстрантам
21:31Системы ПВО Саудовской Аравии отразили воздушную атаку
21:26Министр обороны Эстонии назвал Россию "угрозой для континента"
20:58"Призраки или цари". Иностранцев восхитило видео из России
Лента новостейМолния
Пушков назвал условие для конца транзита газа через УкраинуЗахарова объяснила отъезд Цимбалюка из России "синдромом Бабченко-Гордона"Кипр ужесточил правила въезда для туристовПравославные отмечают день святой покровительницы заключенныхГенсек ООН приветствовал совместное заявление "ядерной пятерки"При обстреле в провинции Хама погиб сирийский военныйСуд в США перенес слушания по делу против российского бизнесмена Клюшина Один человек погиб при столкновении двух автомобилей в Свердловской областиИсточник: водитель, врезавшийся в маршрутку под Саратовом, ехал без правБлинкен обсудил с главами МИД "Бухарестской девятки" ситуацию на УкраинеВ США обязали владельцев оружия иметь сейфПредседатель ГА ООН назвал заявление "ядерной пятерки" верным сигналом мируГлава МИД Словакии рассказал, почему он ценит СШАБлинкен обсудил с Чавушоглу ситуацию на российско-украинской границеВ Сургуте задержали мужчину, напавшего на девушку в лифтеApple стала первой компанией с капитализацией в три триллиона долларов Местные власти на западе Казахстана обратились к демонстрантамСистемы ПВО Саудовской Аравии отразили воздушную атакуМинистр обороны Эстонии назвал Россию "угрозой для континента""Призраки или цари". Иностранцев восхитило видео из России