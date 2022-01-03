https://ria.ru/20220103/post-1765378300.html
Священник рассказал, можно ли кататься на коньках в Рождественский пост
Священник рассказал, можно ли кататься на коньках в Рождественский пост - РИА Новости, 03.01.2022
Священник рассказал, можно ли кататься на коньках в Рождественский пост
В Рождественский пост нужно уделить как можно больше времени семье и близким — например, вместе покататься на коньках или лыжах, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T11:00
2022-01-03T11:00
2022-01-03T14:56
религия
султан хамзаев
ольга любимова
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Рождественский пост нужно уделить как можно больше времени семье и близким — например, вместе покататься на коньках или лыжах, рассказал РИА Новости председатель Информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков."Новогодние праздники нам даны для того, чтобы побыть с семьей, и пост нам дан, чтобы мы в первую очередь могли уделить внимание тем, кто рядом с нами. Кататься на коньках или на лыжах в пост не возбраняется. Тем более с семьей, на которую регулярно не хватает времени", — сказал он.Священник отметил, что сейчас православные готовятся к Рождеству. Седьмого января во всех московских храмах пройдут не только богослужения, но и детские праздники, ярмарки и другие мероприятия с учетом всех необходимых санитарных ограничений.Рождественский пост — один из четырех многодневных постов в православии. Он начался 28 ноября и продлится до 6 января включительно, а 7-го православные встретят Рождество Христово. Этот пост не так строг, как Великий, но предполагается, что Новый год верующим стоит отмечать скромно, воздерживаться не только от скоромной пищи, но и от увеселительных и зрелищных мероприятий.
https://ria.ru/20211220/kurtka-1764507692.html
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султан хамзаев, ольга любимова
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Рождественский пост нужно уделить как можно больше времени семье и близким — например, вместе покататься на коньках или лыжах, рассказал РИА Новости председатель Информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков.
"Новогодние праздники нам даны для того, чтобы побыть с семьей, и пост нам дан, чтобы мы в первую очередь могли уделить внимание тем, кто рядом с нами. Кататься на коньках или на лыжах в пост не возбраняется. Тем более с семьей, на которую регулярно не хватает времени", — сказал он.
Священник отметил, что сейчас православные готовятся к Рождеству. Седьмого января во всех московских храмах пройдут не только богослужения, но и детские праздники, ярмарки и другие мероприятия с учетом всех необходимых санитарных ограничений.
Рождественский пост — один из четырех многодневных постов в православии. Он начался 28 ноября и продлится до 6 января включительно, а 7-го православные встретят Рождество Христово. Этот пост не так строг, как Великий, но предполагается, что Новый год верующим стоит отмечать скромно, воздерживаться не только от скоромной пищи, но и от увеселительных и зрелищных мероприятий.