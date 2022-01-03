https://ria.ru/20220103/poezd-1766487297.html

Почему в поездах больше нельзя есть яйца

Пассажирам указали на недопустимое поведение в поезде - РИА Новости, 03.01.2022

Почему в поездах больше нельзя есть яйца

Путешественникам следует внимательней относиться к комфорту попутчиков в поезде, заявила эксперт по этикету Алевтина Рогова в беседе с радиостанцией "Говорит... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T15:26

2022-01-03T15:26

2022-01-03T15:32

туризм

общество

еда

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156169/83/1561698337_0:12:3620:2048_1920x0_80_0_0_a81533b2c0f84382d63afbc7ac32aebc.jpg

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Путешественникам следует внимательней относиться к комфорту попутчиков в поезде, заявила эксперт по этикету Алевтина Рогова в беседе с радиостанцией "Говорит Москва"."По поводу еды <…>. Что очень сильно пахнет: рыба, капуста, яйца, чеснок. Все с запахом ни в коем случае мы не берем в дорогу", — сказала она.Специалист также назвала недопустимое нарушение этикета, которое омрачает поездки."Самое ужасное — когда шуршат пакеты", — заключила она.Рогова отметила, что во время путешествия стоит уважительно относиться к соседу и не пренебрегать простыми правилами: здороваться, демонстрировать доброжелательность и предлагать угощение. Она также напомнила о личных границах другого человека, которые не следует нарушать: так, если попутчик не расположен к беседе, разговор продолжать не стоит.

https://ria.ru/20210217/poputchiki-1597797841.html

https://ria.ru/20211211/polki-1763234928.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, еда, россия