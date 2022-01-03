https://ria.ru/20220103/poezd-1766487297.html
Почему в поездах больше нельзя есть яйца
Пассажирам указали на недопустимое поведение в поезде - РИА Новости, 03.01.2022
Почему в поездах больше нельзя есть яйца
Путешественникам следует внимательней относиться к комфорту попутчиков в поезде, заявила эксперт по этикету Алевтина Рогова в беседе с радиостанцией "Говорит... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T15:26
2022-01-03T15:26
2022-01-03T15:32
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Путешественникам следует внимательней относиться к комфорту попутчиков в поезде, заявила эксперт по этикету Алевтина Рогова в беседе с радиостанцией "Говорит Москва"."По поводу еды <…>. Что очень сильно пахнет: рыба, капуста, яйца, чеснок. Все с запахом ни в коем случае мы не берем в дорогу", — сказала она.Специалист также назвала недопустимое нарушение этикета, которое омрачает поездки."Самое ужасное — когда шуршат пакеты", — заключила она.Рогова отметила, что во время путешествия стоит уважительно относиться к соседу и не пренебрегать простыми правилами: здороваться, демонстрировать доброжелательность и предлагать угощение. Она также напомнила о личных границах другого человека, которые не следует нарушать: так, если попутчик не расположен к беседе, разговор продолжать не стоит.
https://ria.ru/20210217/poputchiki-1597797841.html
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общество, еда, россия
15:26 03.01.2022 (обновлено: 15:32 03.01.2022)
Пассажирам указали на недопустимое поведение в поезде
Эксперт по этикету Рогова призвала отказаться от пакетов и продуктов с запахом в поездах
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости.
Путешественникам следует внимательней относиться к комфорту попутчиков в поезде, заявила эксперт по этикету Алевтина Рогова в беседе с радиостанцией "Говорит Москва"
.
"По поводу еды <…>. Что очень сильно пахнет: рыба, капуста, яйца, чеснок. Все с запахом ни в коем случае мы не берем в дорогу", — сказала она.
Специалист также назвала недопустимое нарушение этикета, которое омрачает поездки.
"Самое ужасное — когда шуршат пакеты", — заключила она.
Рогова отметила, что во время путешествия стоит уважительно относиться к соседу и не пренебрегать простыми правилами: здороваться, демонстрировать доброжелательность и предлагать угощение. Она также напомнила о личных границах другого человека, которые не следует нарушать: так, если попутчик не расположен к беседе, разговор продолжать не стоит.