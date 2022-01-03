Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220103/poezd-1766487297.html
Почему в поездах больше нельзя есть яйца
Пассажирам указали на недопустимое поведение в поезде - РИА Новости, 03.01.2022
Почему в поездах больше нельзя есть яйца
Путешественникам следует внимательней относиться к комфорту попутчиков в поезде, заявила эксперт по этикету Алевтина Рогова в беседе с радиостанцией "Говорит... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T15:26
2022-01-03T15:32
туризм
общество
еда
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156169/83/1561698337_0:12:3620:2048_1920x0_80_0_0_a81533b2c0f84382d63afbc7ac32aebc.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Путешественникам следует внимательней относиться к комфорту попутчиков в поезде, заявила эксперт по этикету Алевтина Рогова в беседе с радиостанцией "Говорит Москва"."По поводу еды &lt;…&gt;. Что очень сильно пахнет: рыба, капуста, яйца, чеснок. Все с запахом ни в коем случае мы не берем в дорогу", — сказала она.Специалист также назвала недопустимое нарушение этикета, которое омрачает поездки."Самое ужасное — когда шуршат пакеты", — заключила она.Рогова отметила, что во время путешествия стоит уважительно относиться к соседу и не пренебрегать простыми правилами: здороваться, демонстрировать доброжелательность и предлагать угощение. Она также напомнила о личных границах другого человека, которые не следует нарушать: так, если попутчик не расположен к беседе, разговор продолжать не стоит.
https://ria.ru/20210217/poputchiki-1597797841.html
https://ria.ru/20211211/polki-1763234928.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156169/83/1561698337_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e0deb95a3c0fe81575d43e66fdc80d8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, еда, россия
15:26 03.01.2022 (обновлено: 15:32 03.01.2022)
 
Пассажирам указали на недопустимое поведение в поезде

Эксперт по этикету Рогова призвала отказаться от пакетов и продуктов с запахом в поездах

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне поезда
Пассажиры в вагоне поезда - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Пассажиры в вагоне поезда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Путешественникам следует внимательней относиться к комфорту попутчиков в поезде, заявила эксперт по этикету Алевтина Рогова в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
"По поводу еды <…>. Что очень сильно пахнет: рыба, капуста, яйца, чеснок. Все с запахом ни в коем случае мы не берем в дорогу", — сказала она.
Интерьер купе в поезде - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля 2021, 10:41Туризм
Россияне назвали самых неприятных попутчиков
Специалист также назвала недопустимое нарушение этикета, которое омрачает поездки.
"Самое ужасное — когда шуршат пакеты", — заключила она.
Рогова отметила, что во время путешествия стоит уважительно относиться к соседу и не пренебрегать простыми правилами: здороваться, демонстрировать доброжелательность и предлагать угощение. Она также напомнила о личных границах другого человека, которые не следует нарушать: так, если попутчик не расположен к беседе, разговор продолжать не стоит.
Пассажиры в плацкартном вагоне - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
11 декабря 2021, 01:56Туризм
Пассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у стола
 
ТуризмОбществоЕдаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Пушков назвал условие для конца транзита газа через Украину
00:34Захарова объяснила отъезд Цимбалюка из России "синдромом Бабченко-Гордона"
00:24Кипр ужесточил правила въезда для туристов
00:00Православные отмечают день святой покровительницы заключенных
23:55Генсек ООН приветствовал совместное заявление "ядерной пятерки"
23:29При обстреле в провинции Хама погиб сирийский военный
23:25Суд в США перенес слушания по делу против российского бизнесмена Клюшина
23:00Один человек погиб при столкновении двух автомобилей в Свердловской области
22:50Источник: водитель, врезавшийся в маршрутку под Саратовом, ехал без прав
22:49Блинкен обсудил с главами МИД "Бухарестской девятки" ситуацию на Украине
22:44В США обязали владельцев оружия иметь сейф
22:31Председатель ГА ООН назвал заявление "ядерной пятерки" верным сигналом миру
22:26Глава МИД Словакии рассказал, почему он ценит США
22:04Блинкен обсудил с Чавушоглу ситуацию на российско-украинской границе
21:53В Сургуте задержали мужчину, напавшего на девушку в лифте
21:49Apple стала первой компанией с капитализацией в три триллиона долларов
21:32Местные власти на западе Казахстана обратились к демонстрантам
21:31Системы ПВО Саудовской Аравии отразили воздушную атаку
21:26Министр обороны Эстонии назвал Россию "угрозой для континента"
20:58"Призраки или цари". Иностранцев восхитило видео из России
Лента новостейМолния
Пушков назвал условие для конца транзита газа через УкраинуЗахарова объяснила отъезд Цимбалюка из России "синдромом Бабченко-Гордона"Кипр ужесточил правила въезда для туристовПравославные отмечают день святой покровительницы заключенныхГенсек ООН приветствовал совместное заявление "ядерной пятерки"При обстреле в провинции Хама погиб сирийский военныйСуд в США перенес слушания по делу против российского бизнесмена Клюшина Один человек погиб при столкновении двух автомобилей в Свердловской областиИсточник: водитель, врезавшийся в маршрутку под Саратовом, ехал без правБлинкен обсудил с главами МИД "Бухарестской девятки" ситуацию на УкраинеВ США обязали владельцев оружия иметь сейфПредседатель ГА ООН назвал заявление "ядерной пятерки" верным сигналом мируГлава МИД Словакии рассказал, почему он ценит СШАБлинкен обсудил с Чавушоглу ситуацию на российско-украинской границеВ Сургуте задержали мужчину, напавшего на девушку в лифтеApple стала первой компанией с капитализацией в три триллиона долларов Местные власти на западе Казахстана обратились к демонстрантамСистемы ПВО Саудовской Аравии отразили воздушную атакуМинистр обороны Эстонии назвал Россию "угрозой для континента""Призраки или цари". Иностранцев восхитило видео из России