https://ria.ru/20220103/pesnya-1766453906.html

В Приморье на видео сняли "песню" дальневосточного леопарда

В Приморье на видео сняли "песню" дальневосточного леопарда - РИА Новости, 03.01.2022

В Приморье на видео сняли "песню" дальневосточного леопарда

Ученые национального парка "Земля леопарда" в Приморье получили редкие видеокадры с "песней" редчайшего дальневосточного леопарда, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T03:23

2022-01-03T03:23

2022-01-03T03:31

общество

приморский край

владивосток

национальный парк "земля леопарда"

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 3 янв — РИА Новости. Ученые национального парка "Земля леопарда" в Приморье получили редкие видеокадры с "песней" редчайшего дальневосточного леопарда, сообщили РИА Новости в пресс-службе охраняемой территории."Редкие кадры дикой природы получили ученые "Земли леопарда" с помощью фотоловушки, установленной на звериной тропе. "Песня" самой редкой крупной кошки в мире записана в центральной части нацпарка, недалеко от Кравцовских водопадов. Камера запечатлела процесс вокализации, помогающий животным общаться между собой. Ролик позволил ученым установить личность пятнистого крикуна — им оказался леопард с необычным именем Ониисан, что по-японски означает "старший брат", — рассказал представитель нацпарка.По его словам, зверя идентифицировали по уникальному узору пятен на шкуре, его номер в базе данных "Земли леопарда" — Leo 106M. На видео леопард, стоя у вершины горного хребта, смотрит в объектив автоматической камеры."Земля леопарда" — это место обитания самой редкой крупной кошки в мире. Дальневосточные леопарды живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Кроме того, нескольких особей заметили у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 110 взрослых дальневосточных леопардов.

https://ria.ru/20211223/primore-1765052419.html

приморский край

владивосток

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общество, приморский край, владивосток, национальный парк "земля леопарда", россия