03:23 03.01.2022 (обновлено: 03:31 03.01.2022)
В Приморье на видео сняли "песню" дальневосточного леопарда
В нацпарке "Земля леопарда" в Приморье сняли на видео "песню" дальневосточного леопарда
© Фото : ФГБУ «Земля леопарда»/Екатерина БлидченкоЛеопард
© Фото : ФГБУ «Земля леопарда»/Екатерина Блидченко
Леопард. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 янв — РИА Новости. Ученые национального парка "Земля леопарда" в Приморье получили редкие видеокадры с "песней" редчайшего дальневосточного леопарда, сообщили РИА Новости в пресс-службе охраняемой территории.
"Редкие кадры дикой природы получили ученые "Земли леопарда" с помощью фотоловушки, установленной на звериной тропе. "Песня" самой редкой крупной кошки в мире записана в центральной части нацпарка, недалеко от Кравцовских водопадов. Камера запечатлела процесс вокализации, помогающий животным общаться между собой. Ролик позволил ученым установить личность пятнистого крикуна — им оказался леопард с необычным именем Ониисан, что по-японски означает "старший брат", — рассказал представитель нацпарка.
По его словам, зверя идентифицировали по уникальному узору пятен на шкуре, его номер в базе данных "Земли леопарда" — Leo 106M. На видео леопард, стоя у вершины горного хребта, смотрит в объектив автоматической камеры.
"Леопард оставил сразу три метки: запаховую с помощью мочи, визуальную — поскреб задними лапами. Третьей меткой стал его активный рык. Leo 106M проявил естественное поведение доминантного самца, показал себя хозяином территории, а в запаховой метке еще и оставил информацию о себе. Так животные общаются и порой привлекают "вторую половинку", — отметили в нацпарке.
"Земля леопарда" — это место обитания самой редкой крупной кошки в мире. Дальневосточные леопарды живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Кроме того, нескольких особей заметили у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 110 взрослых дальневосточных леопардов.
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