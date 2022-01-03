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Зеленский заявил об особом характере отношений Украины и США
Зеленский заявил об особом характере отношений Украины и США - РИА Новости, 03.01.2022
Зеленский заявил об особом характере отношений Украины и США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил по телефону с президентом США Джо Байденом действия по сохранению мира в Европе, проведение реформ в... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T01:28
2022-01-03T01:46
в мире
украина
сша
европа
джо байден
владимир зеленский
киев
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КИЕВ, 3 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил по телефону с президентом США Джо Байденом действия по сохранению мира в Европе, проведение реформ в стране и борьбу с олигархами на Украине."Первый международный разговор года с президентом США доказывает особый характер наших отношений. Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизации. Ценим непреклонную поддержку Украины", - написал Зеленский в Twitter.
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в мире, украина, сша, европа, джо байден, владимир зеленский, киев
01:28 03.01.2022 (обновлено: 01:46 03.01.2022)
 
Зеленский заявил об особом характере отношений Украины и США

Президент Украины Зеленский обсудил с главой США Байденом вопрос сохранения мира в Европе

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Архивное фото
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КИЕВ, 3 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил по телефону с президентом США Джо Байденом действия по сохранению мира в Европе, проведение реформ в стране и борьбу с олигархами на Украине.
"Первый международный разговор года с президентом США доказывает особый характер наших отношений. Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизации. Ценим непреклонную поддержку Украины", - написал Зеленский в Twitter.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
1 января, 06:19
На Украине заявили об "опасном звонке" для Зеленского
 
В миреУкраинаСШАЕвропаДжо БайденВладимир ЗеленскийКиев
 
 
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