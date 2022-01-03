https://ria.ru/20220103/peregovory-1766451568.html

Зеленский заявил об особом характере отношений Украины и США

Зеленский заявил об особом характере отношений Украины и США - РИА Новости, 03.01.2022

Зеленский заявил об особом характере отношений Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил по телефону с президентом США Джо Байденом действия по сохранению мира в Европе, проведение реформ в... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T01:28

2022-01-03T01:28

2022-01-03T01:46

в мире

украина

сша

европа

джо байден

владимир зеленский

киев

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КИЕВ, 3 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил по телефону с президентом США Джо Байденом действия по сохранению мира в Европе, проведение реформ в стране и борьбу с олигархами на Украине."Первый международный разговор года с президентом США доказывает особый характер наших отношений. Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизации. Ценим непреклонную поддержку Украины", - написал Зеленский в Twitter.

https://ria.ru/20220101/zvonok-1766342607.html

украина

сша

европа

киев

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в мире, украина, сша, европа, джо байден, владимир зеленский, киев