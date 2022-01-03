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Байден и Зеленский провели телефонный разговор
Байден и Зеленский провели телефонный разговор - РИА Новости, 03.01.2022
Байден и Зеленский провели телефонный разговор
Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в котором американский лидер заявил о готовности Вашингтона и союзников... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T01:02
2022-01-03T08:39
в мире
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
донбасс
киев
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в котором американский лидер заявил о готовности Вашингтона и союзников дать "решительный ответ" в случае ухудшения ситуации на украинской границе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Добавляется, что лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям в рамках предстоящих контактов с Россией по линии НАТО и ОБСЕ. Кроме того, во время телефонного разговора Байден подтвердил Зеленскому приверженность Вашингтона защите территориальной целостности Украины."Он также выразил поддержку мерам по укреплению доверия в целях деэскалации напряженности в Донбассе и активной дипломатии для продвижения реализации минских соглашений", — говорится в заявлении представителя Белого дома.В своем Twitter Зеленский уточнил, что в разговоре с американским лидером обсуждали и внутренние дела Украины.Украинские власти и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за приписываемого Москве "усиления агрессивных действий" у границ с соседним государством. В свою очередь, в Кремле заявляли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, но никому не угрожает.
https://ria.ru/20211231/bezopasnost-1762546547.html
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, донбасс, киев, дмитрий песков, нато, дженнифер псаки, обсе, россия
01:02 03.01.2022 (обновлено: 08:39 03.01.2022)
 
Байден и Зеленский провели телефонный разговор

Байден и Зеленский обсудили по телефону предстоящие переговоры с Россией по безопасности

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в котором американский лидер заявил о готовности Вашингтона и союзников дать "решительный ответ" в случае ухудшения ситуации на украинской границе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент Байден дал четко понять, что США, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия в дальнейшем вторгнется на Украину", — отметила Псаки.

Добавляется, что лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям в рамках предстоящих контактов с Россией по линии НАТО и ОБСЕ. Кроме того, во время телефонного разговора Байден подтвердил Зеленскому приверженность Вашингтона защите территориальной целостности Украины.
"Он также выразил поддержку мерам по укреплению доверия в целях деэскалации напряженности в Донбассе и активной дипломатии для продвижения реализации минских соглашений", — говорится в заявлении представителя Белого дома.
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В своем Twitter Зеленский уточнил, что в разговоре с американским лидером обсуждали и внутренние дела Украины.
"Первый международный разговор года с президентом США доказывает особый характер наших отношений. Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизации. Ценим непреклонную поддержку Украины", — написал он.
Украинские власти и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за приписываемого Москве "усиления агрессивных действий" у границ с соседним государством. В свою очередь, в Кремле заявляли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, но никому не угрожает.
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