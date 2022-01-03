https://ria.ru/20220103/peregovory-1766450908.html

Байден и Зеленский провели телефонный разговор

Байден и Зеленский провели телефонный разговор - РИА Новости, 03.01.2022

Байден и Зеленский провели телефонный разговор

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в котором американский лидер заявил о готовности Вашингтона и союзников... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T01:02

2022-01-03T01:02

2022-01-03T08:39

в мире

украина

сша

джо байден

владимир зеленский

донбасс

киев

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748495153_0:109:970:655_1920x0_80_0_0_746bd1de2b60d2e1b3bb77cc6177e667.jpg

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в котором американский лидер заявил о готовности Вашингтона и союзников дать "решительный ответ" в случае ухудшения ситуации на украинской границе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Добавляется, что лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям в рамках предстоящих контактов с Россией по линии НАТО и ОБСЕ. Кроме того, во время телефонного разговора Байден подтвердил Зеленскому приверженность Вашингтона защите территориальной целостности Украины."Он также выразил поддержку мерам по укреплению доверия в целях деэскалации напряженности в Донбассе и активной дипломатии для продвижения реализации минских соглашений", — говорится в заявлении представителя Белого дома.В своем Twitter Зеленский уточнил, что в разговоре с американским лидером обсуждали и внутренние дела Украины.Украинские власти и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за приписываемого Москве "усиления агрессивных действий" у границ с соседним государством. В свою очередь, в Кремле заявляли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, но никому не угрожает.

https://ria.ru/20211231/bezopasnost-1762546547.html

https://ria.ru/20220102/zelenskiy-1766423418.html

украина

сша

донбасс

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, донбасс, киев, дмитрий песков, нато, дженнифер псаки, обсе, россия