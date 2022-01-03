01:02 03.01.2022 (обновлено: 08:39 03.01.2022)
Байден и Зеленский провели телефонный разговор
Байден и Зеленский обсудили по телефону предстоящие переговоры с Россией по безопасности
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в котором американский лидер заявил о готовности Вашингтона и союзников дать "решительный ответ" в случае ухудшения ситуации на украинской границе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Президент Байден дал четко понять, что США, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия в дальнейшем вторгнется на Украину", — отметила Псаки.
"Он также выразил поддержку мерам по укреплению доверия в целях деэскалации напряженности в Донбассе и активной дипломатии для продвижения реализации минских соглашений", — говорится в заявлении представителя Белого дома.
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В своем Twitter Зеленский уточнил, что в разговоре с американским лидером обсуждали и внутренние дела Украины.
"Первый международный разговор года с президентом США доказывает особый характер наших отношений. Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизации. Ценим непреклонную поддержку Украины", — написал он.
Украинские власти и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за приписываемого Москве "усиления агрессивных действий" у границ с соседним государством. В свою очередь, в Кремле заявляли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, но никому не угрожает.