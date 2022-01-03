https://ria.ru/20220103/pensii-1766450565.html

Перерасчет. Чьи пенсии вырастут в январе

Эксперт рассказала, как выросли пенсии в новом году - РИА Новости, 03.01.2022

Перерасчет. Чьи пенсии вырастут в январе

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством "Прайм" рассказала, как в 2022 году выросли пенсии россиян. РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T04:15

2022-01-03T04:15

2022-01-03T05:28

общество

деньги

рэу имени г. в. плеханова

пенсии

россия

юлия финогенова

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством "Прайм" рассказала, как в 2022 году выросли пенсии россиян.Индексация пенсий неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца равна 5,9 процента с 1 января 2022 года. Следовательно, вырастет стоимость 1 ИПК для расчета уровня страховой пенсии до 104,69 рублей, фиксированная выплата, в свою очередь, составит 6 401 рублей, пояснила собеседница агентства. Рост фиксированной выплаты приведет к росту доплат, привязанных к ее размеру: доплаты за иждивенца, за сельский и северный стаж, доплата к пенсиям инвалидов I группы и 80-ти летних граждан, добавила Финогенова.Социальные пенсии будут проиндексированы на 7,7 процента с 1 апреля.Предложения президента России Владимира Путина касательно увеличения МРОТ на 8,6 процента с начала года привели и к повышению минимального прожиточного уровня для пенсионеров в регионах, заключила экономист.

https://ria.ru/20220102/pensiya-1766410698.html

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общество, деньги, рэу имени г. в. плеханова, пенсии, россия, юлия финогенова