https://ria.ru/20220103/pensii-1766450565.html
Перерасчет. Чьи пенсии вырастут в январе
Эксперт рассказала, как выросли пенсии в новом году - РИА Новости, 03.01.2022
Перерасчет. Чьи пенсии вырастут в январе
Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством "Прайм" рассказала, как в 2022 году выросли пенсии россиян. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T04:15
2022-01-03T04:15
2022-01-03T05:28
общество
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пенсии
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством "Прайм" рассказала, как в 2022 году выросли пенсии россиян.Индексация пенсий неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца равна 5,9 процента с 1 января 2022 года. Следовательно, вырастет стоимость 1 ИПК для расчета уровня страховой пенсии до 104,69 рублей, фиксированная выплата, в свою очередь, составит 6 401 рублей, пояснила собеседница агентства. Рост фиксированной выплаты приведет к росту доплат, привязанных к ее размеру: доплаты за иждивенца, за сельский и северный стаж, доплата к пенсиям инвалидов I группы и 80-ти летних граждан, добавила Финогенова.Социальные пенсии будут проиндексированы на 7,7 процента с 1 апреля.Предложения президента России Владимира Путина касательно увеличения МРОТ на 8,6 процента с начала года привели и к повышению минимального прожиточного уровня для пенсионеров в регионах, заключила экономист.
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общество, деньги, рэу имени г. в. плеханова, пенсии, россия, юлия финогенова
04:15 03.01.2022 (обновлено: 05:28 03.01.2022)
Эксперт рассказала, как выросли пенсии в новом году
Финансист Финогенова: с 2022 года пенсии россиян проиндексировали на 5,9 процента
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости.
Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством "Прайм
" рассказала, как в 2022 году выросли пенсии россиян.
Индексация пенсий неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца равна 5,9 процента с 1 января 2022 года. Следовательно, вырастет стоимость 1 ИПК для расчета уровня страховой пенсии до 104,69 рублей, фиксированная выплата, в свою очередь, составит 6 401 рублей, пояснила собеседница агентства. Рост фиксированной выплаты приведет к росту доплат, привязанных к ее размеру: доплаты за иждивенца, за сельский и северный стаж, доплата к пенсиям инвалидов I группы и 80-ти летних граждан, добавила Финогенова.
Социальные пенсии будут проиндексированы на 7,7 процента с 1 апреля.
“Таким образом, с учетом повышения, среднегодовой размер страховой пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рублей, а социальной пенсии — 10 307 рублей", — подчеркнула она.
Предложения президента России Владимира Путина касательно увеличения МРОТ на 8,6 процента с начала года привели и к повышению минимального прожиточного уровня для пенсионеров в регионах, заключила экономист.