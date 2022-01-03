Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220103/pensii-1766450565.html
Перерасчет. Чьи пенсии вырастут в январе
Эксперт рассказала, как выросли пенсии в новом году - РИА Новости, 03.01.2022
Перерасчет. Чьи пенсии вырастут в январе
Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством "Прайм" рассказала, как в 2022 году выросли пенсии россиян. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T04:15
2022-01-03T05:28
общество
деньги
рэу имени г. в. плеханова
пенсии
россия
юлия финогенова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156002/61/1560026165_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_701a8957071b44f79b55b42c7aa985fd.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством "Прайм" рассказала, как в 2022 году выросли пенсии россиян.Индексация пенсий неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца равна 5,9 процента с 1 января 2022 года. Следовательно, вырастет стоимость 1 ИПК для расчета уровня страховой пенсии до 104,69 рублей, фиксированная выплата, в свою очередь, составит 6 401 рублей, пояснила собеседница агентства. Рост фиксированной выплаты приведет к росту доплат, привязанных к ее размеру: доплаты за иждивенца, за сельский и северный стаж, доплата к пенсиям инвалидов I группы и 80-ти летних граждан, добавила Финогенова.Социальные пенсии будут проиндексированы на 7,7 процента с 1 апреля.Предложения президента России Владимира Путина касательно увеличения МРОТ на 8,6 процента с начала года привели и к повышению минимального прожиточного уровня для пенсионеров в регионах, заключила экономист.
https://ria.ru/20220102/pensiya-1766410698.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156002/61/1560026165_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85ee7b7d452163adc0b52ad9b4903c35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, деньги, рэу имени г. в. плеханова, пенсии, россия, юлия финогенова
04:15 03.01.2022 (обновлено: 05:28 03.01.2022)
 
Эксперт рассказала, как выросли пенсии в новом году

Финансист Финогенова: с 2022 года пенсии россиян проиндексировали на 5,9 процента

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Выдача пенсии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством "Прайм" рассказала, как в 2022 году выросли пенсии россиян.
Индексация пенсий неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца равна 5,9 процента с 1 января 2022 года. Следовательно, вырастет стоимость 1 ИПК для расчета уровня страховой пенсии до 104,69 рублей, фиксированная выплата, в свою очередь, составит 6 401 рублей, пояснила собеседница агентства. Рост фиксированной выплаты приведет к росту доплат, привязанных к ее размеру: доплаты за иждивенца, за сельский и северный стаж, доплата к пенсиям инвалидов I группы и 80-ти летних граждан, добавила Финогенова.
Социальные пенсии будут проиндексированы на 7,7 процента с 1 апреля.
“Таким образом, с учетом повышения, среднегодовой размер страховой пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рублей, а социальной пенсии — 10 307 рублей", — подчеркнула она.
Предложения президента России Владимира Путина касательно увеличения МРОТ на 8,6 процента с начала года привели и к повышению минимального прожиточного уровня для пенсионеров в регионах, заключила экономист.
Почтальон Почты России выдает пенсию на дому - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
Вчера, 10:55
Экономист назвала два способа увеличить пенсию
 
ОбществоДеньгиРЭУ имени Г. В. ПлехановаПенсииРоссияЮлия Финогенова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:28Депутат Госдумы попросил проверить цирки, зоопарки и дельфинарии
09:28В Сирии пятеро военных погибли при атаке террористов
09:20В России ожидают рот цен на алкоголь
09:15В Иране призвали привлечь США и Израиль к ответу за убийство Сулеймани
09:05Суд прекратил дело против москвички, отбивавшейся ножом от ревнивца
08:59Биолог назвала наиболее уязвимые перед COVID-19 группы крови
08:49Транзит российского газа через Украину в Словакию вновь упал
08:29"Северный поток — 2" снизит цены на газ в Европе, считают эксперты
08:06В Южной Корее зафиксировали первые случаи смерти из-за омикрон-штамма
07:26План мероприятий ПМЭФ-2022 уже прорабатывается, заявил Беглов
07:19Академик РАН дал необычный совет переболевшим COVID-19
06:57В Госдуме призвали убрать захоронения лидеров СССР с Красной площади
06:54На Украине разразился скандал из-за девушки из обращения Зеленского
06:36В Госдуме предложили разместить на алкоголе "страшные картинки"
06:16Инфекционист оценил вероятность новой волны COVID-19 из-за "омикрона"
06:09Назван "аномальный" признак инсульта у молодых людей
06:08Беглов рассказал о борьбе с омикрон-штаммом в Петербурге
05:54Академик РАН рассказал, как дожить до ста лет
05:25На Колыме десять пассажиров автобуса отравились угарным газом
05:21В Оренбургской области потушили пожар в церкви
Лента новостейМолния
Депутат Госдумы попросил проверить цирки, зоопарки и дельфинарииВ Сирии пятеро военных погибли при атаке террористовВ России ожидают рот цен на алкогольВ Иране призвали привлечь США и Израиль к ответу за убийство СулейманиСуд прекратил дело против москвички, отбивавшейся ножом от ревнивцаБиолог назвала наиболее уязвимые перед COVID-19 группы кровиТранзит российского газа через Украину в Словакию вновь упал"Северный поток — 2" снизит цены на газ в Европе, считают экспертыВ Южной Корее зафиксировали первые случаи смерти из-за омикрон-штаммаПлан мероприятий ПМЭФ-2022 уже прорабатывается, заявил БегловАкадемик РАН дал необычный совет переболевшим COVID-19В Госдуме призвали убрать захоронения лидеров СССР с Красной площадиНа Украине разразился скандал из-за девушки из обращения ЗеленскогоВ Госдуме предложили разместить на алкоголе "страшные картинки"Инфекционист оценил вероятность новой волны COVID-19 из-за "омикрона"Назван "аномальный" признак инсульта у молодых людейБеглов рассказал о борьбе с омикрон-штаммом в ПетербургеАкадемик РАН рассказал, как дожить до ста летНа Колыме десять пассажиров автобуса отравились угарным газомВ Оренбургской области потушили пожар в церкви