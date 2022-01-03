https://ria.ru/20220103/ozero-1766505639.html

Толпа туристов провалилась под лед на Алтае. Видео

Толпа туристов провалилась под лед в Алтайском крае - РИА Новости, 03.01.2022

Толпа туристов провалилась под лед на Алтае. Видео

В Алтайском крае толпа туристов провалилась в воду на треснувшем льду озера Светлое, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T19:25

2022-01-03T19:25

2022-01-03T22:08

происшествия

алтайский край

туристы

туризм

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Алтайском крае толпа туристов провалилась в воду на треснувшем льду озера Светлое, сообщили местные СМИ."Несколько человек пошли в обход смотровых мостков и провалились в воду. К счастью, обошлось без тяжелых последствий. <…> Озеро Светлое является незамерзающим, именно поэтому на нем зимуют лебеди. Вдоль берегов может появляться некрепкий лед, находиться на котором людям небезопасно", — прокомментировали ситуацию в пресс-службе правительства региона.Озеро Светлое, также называемое Лебединым, известно благодаря птицам, прилетающим сюда на зимовку.Зимой сюда приезжают тысячи отдыхающих. Наблюдать за лебедями разрешается только со специально оборудованных мостков.

https://ria.ru/20211204/mchs-1762142912.html

алтайский край

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происшествия, алтайский край, туристы