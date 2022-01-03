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Туризм
https://ria.ru/20220103/ozero-1766505639.html
Толпа туристов провалилась под лед на Алтае. Видео
Толпа туристов провалилась под лед в Алтайском крае - РИА Новости, 03.01.2022
Толпа туристов провалилась под лед на Алтае. Видео
В Алтайском крае толпа туристов провалилась в воду на треснувшем льду озера Светлое, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T19:25
2022-01-03T22:08
происшествия
алтайский край
туристы
туризм
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Алтайском крае толпа туристов провалилась в воду на треснувшем льду озера Светлое, сообщили местные СМИ."Несколько человек пошли в обход смотровых мостков и провалились в воду. К счастью, обошлось без тяжелых последствий. &lt;…&gt; Озеро Светлое является незамерзающим, именно поэтому на нем зимуют лебеди. Вдоль берегов может появляться некрепкий лед, находиться на котором людям небезопасно", — прокомментировали ситуацию в пресс-службе правительства региона.Озеро Светлое, также называемое Лебединым, известно благодаря птицам, прилетающим сюда на зимовку.Зимой сюда приезжают тысячи отдыхающих. Наблюдать за лебедями разрешается только со специально оборудованных мостков.
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происшествия, алтайский край, туристы
19:25 03.01.2022 (обновлено: 22:08 03.01.2022)
 
Толпа туристов провалилась под лед в Алтайском крае

Группа туристов провалилась под лед на Лебедином озере в Алтайском крае

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЛебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере в Алтайском крае
Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Лебеди-кликуны зимуют на Лебедином озере в Алтайском крае
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Алтайском крае толпа туристов провалилась в воду на треснувшем льду озера Светлое, сообщили местные СМИ.
"Несколько человек пошли в обход смотровых мостков и провалились в воду. К счастью, обошлось без тяжелых последствий. <…> Озеро Светлое является незамерзающим, именно поэтому на нем зимуют лебеди. Вдоль берегов может появляться некрепкий лед, находиться на котором людям небезопасно", — прокомментировали ситуацию в пресс-службе правительства региона.
Озеро Светлое, также называемое Лебединым, известно благодаря птицам, прилетающим сюда на зимовку.
Зимой сюда приезжают тысячи отдыхающих. Наблюдать за лебедями разрешается только со специально оборудованных мостков.
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