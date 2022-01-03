https://ria.ru/20220103/otravlenie-1766455906.html
На Колыме десять пассажиров автобуса отравились угарным газом
На Колыме десять пассажиров автобуса отравились угарным газом - РИА Новости, 03.01.2022
На Колыме десять пассажиров автобуса отравились угарным газом
Прокуратура Магаданской области начала проверку по факту отравления угарным газом десяти пассажиров микроавтобуса рейса Усть-Омчуг - Магадан, сообщает... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T05:25
2022-01-03T05:25
2022-01-03T05:25
происшествия
магаданская область
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МАГАДАН, 3 янв – РИА Новости. Прокуратура Магаданской области начала проверку по факту отравления угарным газом десяти пассажиров микроавтобуса рейса Усть-Омчуг - Магадан, сообщает официальный сайт главного надзорного ведомства региона."По предварительным данным, 2 января… микроавтобус следовал по маршруту поселок Усть-Омчуг – Магадан, в котором находилось десять человек. По пути следования в салоне транспортного средства скопился угарный газ, что привело к ухудшению самочувствия находящихся в нем людей. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, от госпитализации граждане отказались", - сообщает ведомство.Прокуратура поручила провести проверку УМВД региона, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220103/otravlenie-1766449522.html
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происшествия, магаданская область, магадан
На Колыме десять пассажиров автобуса отравились угарным газом
В Магаданской области десять пассажиров микроавтобуса отравились угарным газом