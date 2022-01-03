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В России запретят переделку оружия
В России запретят переделку оружия - РИА Новости, 03.01.2022
В России запретят переделку оружия
Переделку оружия на территории России запретят в 2022 году, соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступят в силу 29 июня 2022 года. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T13:43
2022-01-03T13:43
безопасность
технологии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Переделку оружия на территории России запретят в 2022 году, соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступят в силу 29 июня 2022 года.Ранее законодательно переделка оружия не была запрещена, равно как и в нормативных документах не было самого такого термина. Изменения в законодательство его вводят."Переделка оружия - замена или изменение формы и (или) размеров основных частей огнестрельного оружия либо деталей ударного и спускового механизмов оружия, замена или изменение частей списанного оружия, пневматического оружия, сигнального оружия, газового оружия или метательного стрелкового оружия, которые повлекли изменение технических характеристик оружия, учитываемых при сертификации оружия (обязательном подтверждении соответствия), уничтожение или изменение маркировочных обозначений, номера и (или) клейма оружия", - говорится в документе.Этот же документ, вводящий данный термин, запрещает переделку оружия.Изменения для РИА Новости прокомментировал заместитель главы организации "Право на оружие" Вячеслав Ванеев. Он выразил опасение, что изменения могут негативно сказаться на рынке гражданского оружия. "Этим самым (запретом переделки - ред.) фактически убивается весь бизнес, сопутствующий оружейному. Так называемый "тюнинг". Обслуживание, сервис оружия. Мы всегда говорили, что эти поправки просто убивают оружейную инфраструктуру", - сказал он.Кроме того, Ванеев отметил, что в изменениях не до конца конкретизировано, что будет пониматься под переделкой, поэтому они нуждаются в доработке.Свое мнение по поводу изменений выразил для РИА Новости генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его словам, сегодня в нелегальной продаже находится большое количество "модифицированного" оружия, которое по закону под термин "оружие" не подпадает."У нас сегодня находится в нелегальной продаже большое количество различного рода таких предметов, похожих на оружие, но не подпадающих под эту градацию, и которые легко могут превратиться в боевое оружие", - сказал он. Михайлов конкретизировал, что речь идет о газовых и травматических пистолетах.
https://ria.ru/20220103/oruzhie-1766466386.html
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безопасность, технологии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
13:43 03.01.2022
 
В России запретят переделку оружия

Переделку оружия запретят в России в 2022 году

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПистолет Макарова
Пистолет Макарова - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Переделку оружия на территории России запретят в 2022 году, соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступят в силу 29 июня 2022 года.
Ранее законодательно переделка оружия не была запрещена, равно как и в нормативных документах не было самого такого термина. Изменения в законодательство его вводят.
"Переделка оружия - замена или изменение формы и (или) размеров основных частей огнестрельного оружия либо деталей ударного и спускового механизмов оружия, замена или изменение частей списанного оружия, пневматического оружия, сигнального оружия, газового оружия или метательного стрелкового оружия, которые повлекли изменение технических характеристик оружия, учитываемых при сертификации оружия (обязательном подтверждении соответствия), уничтожение или изменение маркировочных обозначений, номера и (или) клейма оружия", - говорится в документе.
Этот же документ, вводящий данный термин, запрещает переделку оружия.
Изменения для РИА Новости прокомментировал заместитель главы организации "Право на оружие" Вячеслав Ванеев. Он выразил опасение, что изменения могут негативно сказаться на рынке гражданского оружия. "Этим самым (запретом переделки - ред.) фактически убивается весь бизнес, сопутствующий оружейному. Так называемый "тюнинг". Обслуживание, сервис оружия. Мы всегда говорили, что эти поправки просто убивают оружейную инфраструктуру", - сказал он.
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Кроме того, Ванеев отметил, что в изменениях не до конца конкретизировано, что будет пониматься под переделкой, поэтому они нуждаются в доработке.
Свое мнение по поводу изменений выразил для РИА Новости генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его словам, сегодня в нелегальной продаже находится большое количество "модифицированного" оружия, которое по закону под термин "оружие" не подпадает.
"У нас сегодня находится в нелегальной продаже большое количество различного рода таких предметов, похожих на оружие, но не подпадающих под эту градацию, и которые легко могут превратиться в боевое оружие", - сказал он. Михайлов конкретизировал, что речь идет о газовых и травматических пистолетах.
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