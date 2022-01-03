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Россиянам запретят хранить дома списанное оружие без ведома Росгвардии
Россиянам запретят хранить дома списанное оружие без ведома Росгвардии - РИА Новости, 03.01.2022
Россиянам запретят хранить дома списанное оружие без ведома Росгвардии
Россиянам летом 2022 года запретят хранить дома списанное оружие без ведома Росгвардии, соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступят в силу РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T11:21
2022-01-03T21:52
безопасность
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Россиянам летом 2022 года запретят хранить дома списанное оружие без ведома Росгвардии, соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступят в силу 29 июня 2022 года.Согласно российскому законодательству, списанным оружием считается огнестрельное оружие, измененное так, что из него нельзя стрелять патронами."Запрещается &lt;...&gt; хранение списанного оружия гражданами и юридическими лицами (за исключением государственных военизированных организаций) без уведомления об этом в соответствии с настоящим федеральным законом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия", — говорится в документе.Кроме того, под запрет попало хранение юрлицами, кроме государственных военизированных организаций, оружия в помещениях без охранной сигнализации с выводом на пульт охраны организаций, имеющих право такие помещения стеречь.
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безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
11:21 03.01.2022 (обновлено: 21:52 03.01.2022)
 
Россиянам запретят хранить дома списанное оружие без ведома Росгвардии

Россиянам в 2022 году запретят хранить дома списанное оружие без ведома Росгвардии

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРосгвардия
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Россиянам летом 2022 года запретят хранить дома списанное оружие без ведома Росгвардии, соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступят в силу 29 июня 2022 года.
Согласно российскому законодательству, списанным оружием считается огнестрельное оружие, измененное так, что из него нельзя стрелять патронами.
"Запрещается <...> хранение списанного оружия гражданами и юридическими лицами (за исключением государственных военизированных организаций) без уведомления об этом в соответствии с настоящим федеральным законом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия", — говорится в документе.
Кроме того, под запрет попало хранение юрлицами, кроме государственных военизированных организаций, оружия в помещениях без охранной сигнализации с выводом на пульт охраны организаций, имеющих право такие помещения стеречь.
Гражданский пистолет 'Аспид' - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
Вчера, 10:25
Оружие по закону станет источником повышенной опасности
 
БезопасностьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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