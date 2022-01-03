https://ria.ru/20220103/oruzhie-1766466386.html

Россиянам запретят хранить дома списанное оружие без ведома Росгвардии

Россиянам запретят хранить дома списанное оружие без ведома Росгвардии - РИА Новости, 03.01.2022

Россиянам запретят хранить дома списанное оружие без ведома Росгвардии

Россиянам летом 2022 года запретят хранить дома списанное оружие без ведома Росгвардии, соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступят в силу РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T11:21

2022-01-03T11:21

2022-01-03T21:52

безопасность

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Россиянам летом 2022 года запретят хранить дома списанное оружие без ведома Росгвардии, соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступят в силу 29 июня 2022 года.Согласно российскому законодательству, списанным оружием считается огнестрельное оружие, измененное так, что из него нельзя стрелять патронами."Запрещается <...> хранение списанного оружия гражданами и юридическими лицами (за исключением государственных военизированных организаций) без уведомления об этом в соответствии с настоящим федеральным законом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия", — говорится в документе.Кроме того, под запрет попало хранение юрлицами, кроме государственных военизированных организаций, оружия в помещениях без охранной сигнализации с выводом на пульт охраны организаций, имеющих право такие помещения стеречь.

https://ria.ru/20220102/oruzhie-1766409094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)