https://ria.ru/20220103/obvineniya-1766488388.html

Сын королевы Елизаветы II рискует титулом из-за обвинений в изнасиловании

Сын королевы Елизаветы II рискует титулом из-за обвинений в изнасиловании - РИА Новости, 03.01.2022

Сын королевы Елизаветы II рискует титулом из-за обвинений в изнасиловании

Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю может лишиться права использовать свой королевский титул, если проиграет судебное дело об изнасиловании, пишет газета... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T15:44

2022-01-03T15:44

2022-01-03T15:44

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лондон

эндрю, герцог йоркский

знаменитости

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ЛОНДОН, 3 янв – РИА Новости. Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю может лишиться права использовать свой королевский титул, если проиграет судебное дело об изнасиловании, пишет газета Times.Правозащитница Вирджиния Джуффре подала иск в федеральный суд Манхэттена, обвинив принца Эндрю в том, что он якобы ее изнасиловал, когда ей было 17 лет.Джуффре - одна из самых известных женщин, обвинивших финансиста Джеффри Эпстина, которого привлекли к уголовной ответственности за торговлю несовершеннолетними. В ее иске против британского принца говорится, что Эндрю против ее воли вступил с ней в связь в Лондоне, а финансист упомянут среди лиц, склонявших ее к сексу. Принц Эндрю ранее заявлял, что не вступал в связь с Джуффре.По данным источников издания, королевские придворные обсуждали план попросить герцога Йоркского прекратить использовать свой титул, если он проиграет дело в суде."Принца Эндрю также могут попросить отказаться от своих связей с благотворительными организациями, и он будет отправлен в своего рода "внутреннее изгнание", - пишет газета.

https://ria.ru/20211230/parker-1766137986.html

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