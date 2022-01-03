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При обстреле в провинции Хама погиб сирийский военный

При обстреле в провинции Хама погиб сирийский военный - РИА Новости, 03.01.2022

При обстреле в провинции Хама погиб сирийский военный

Один сирийский военный погиб, еще двое получили ранения в результате обстрелов в провинциях Хама и Алеппо, сообщил журналистам замруководителя российского... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T23:29

2022-01-03T23:29

2022-01-03T23:29

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Один сирийский военный погиб, еще двое получили ранения в результате обстрелов в провинциях Хама и Алеппо, сообщил журналистам замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.По его словам, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксированы пять обстрелов со стороны позиций запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*: по два в провинциях Латакия и Алеппо, один в провинции Хама."В провинции Хама в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Флайфель по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кавкаба, убит один сирийский военнослужащий. В провинции Алеппо в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Ибизму по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра, ранения получили двое сирийских военнослужащих", - сообщил замруководителя российского ЦПВС.* Запрещенная в России террористическая организация

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в мире, сирия, алеппо (мухафаза), хама (мухафаза), россия