Глава МИД Словакии рассказал, почему он ценит США
Глава МИД Словакии Корчок: другие члены НАТО должны быть подключены к диалогу Россия-США
ПРАГА, 3 янв – РИА Новости. Важно, чтобы другие страны-члены НАТО были подключены к диалогу США-РФ, особенно в контексте подготовки к переговорам между НАТО и Россией, заявил в понедельник глава МИД Словакии Иван Корчок, слова которого приводятся на сайте дипведомства республики.
В понедельник Корчок вместе со своими коллегами из стран так называемой "Бухарестской девятки" обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном ход переговоров между США и РФ по вопросам европейской безопасности.
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"Я ценю, что США активно привлекают другие страны-члены НАТО к двусторонним переговорам с Российской Федерацией. Считаю крайне важным, чтобы мы были частью этого диалога, особенно в контексте продолжающейся подготовки к переговорам между НАТО и РФ, которые состоятся 12 января в Брюсселе", - заявил Корчок.
По словам главы словацкой дипломатии, страны-члены НАТО готовы к открытому диалогу с Россией.
"В то же время, мы будем на этих переговоры исходить из тех принципов, которые составляют основу словацкой и европейской безопасности", - подчеркнул Корчок.
В среду 12 января Совет Россия-НАТО после двухлетнего перерыва проведет заседание в Брюсселе.
Словацкая дипломатия будет работать над тем, чтобы вопросы безопасности, касающиеся Европы, обсуждались за общим столом переговоров в форме диалога, учитывающего интересы и идеи всех участников. Неотъемлемой частью таких переговоров должно быть сохранение права стран самостоятельно определять свою внешнюю политику и политику безопасности, отметил Корчок.