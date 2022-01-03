https://ria.ru/20220103/nato-1766513997.html

Глава МИД Словакии рассказал, почему он ценит США

Глава МИД Словакии рассказал, почему он ценит США - РИА Новости, 03.01.2022

Глава МИД Словакии рассказал, почему он ценит США

Важно, чтобы другие страны-члены НАТО были подключены к диалогу США-РФ, особенно в контексте подготовки к переговорам между НАТО и Россией, заявил в понедельник РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T22:26

2022-01-03T22:26

2022-01-03T22:26

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ПРАГА, 3 янв – РИА Новости. Важно, чтобы другие страны-члены НАТО были подключены к диалогу США-РФ, особенно в контексте подготовки к переговорам между НАТО и Россией, заявил в понедельник глава МИД Словакии Иван Корчок, слова которого приводятся на сайте дипведомства республики.В понедельник Корчок вместе со своими коллегами из стран так называемой "Бухарестской девятки" обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном ход переговоров между США и РФ по вопросам европейской безопасности."Я ценю, что США активно привлекают другие страны-члены НАТО к двусторонним переговорам с Российской Федерацией. Считаю крайне важным, чтобы мы были частью этого диалога, особенно в контексте продолжающейся подготовки к переговорам между НАТО и РФ, которые состоятся 12 января в Брюсселе", - заявил Корчок.По словам главы словацкой дипломатии, страны-члены НАТО готовы к открытому диалогу с Россией."В то же время, мы будем на этих переговоры исходить из тех принципов, которые составляют основу словацкой и европейской безопасности", - подчеркнул Корчок.В среду 12 января Совет Россия-НАТО после двухлетнего перерыва проведет заседание в Брюсселе.Словацкая дипломатия будет работать над тем, чтобы вопросы безопасности, касающиеся Европы, обсуждались за общим столом переговоров в форме диалога, учитывающего интересы и идеи всех участников. Неотъемлемой частью таких переговоров должно быть сохранение права стран самостоятельно определять свою внешнюю политику и политику безопасности, отметил Корчок.

https://ria.ru/20211231/mid-1766274547.html

https://ria.ru/20220103/estoniya-1766511887.html

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в мире, сша, европа, нато, мид словакии, совет россия-нато, энтони блинкен, россия, иван корчок