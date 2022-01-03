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В центре Москвы открыли 90 катков
В центре Москвы открыли 90 катков - РИА Новости, 03.01.2022
В центре Москвы открыли 90 катков
В Центральном административном округе Москвы открыты 90 катков в парках, во дворах и на территориях образовательных учреждений, сообщает пресс-служба комплекса... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T12:14
2022-01-03T12:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В Центральном административном округе Москвы открыты 90 катков в парках, во дворах и на территориях образовательных учреждений, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы."В Центральном административном округе Москвы открыты 90 катков в парках, во дворах и на территориях образовательных учреждений. 14 из них – с искусственным покрытием. Самая большая ледовая арена с искусственным льдом – в Парке Горького. Открыт каток и на Красной площади: "ГУМ-каток" ежегодно становится одной из наиболее популярных площадок для активного отдыха горожан", - говорится в сообщении.Уточняется, что катки с искусственным покрытием работают и в Таганском парке, парке "Красная Пресня", саду имени Баумана, саду "Эрмитаж", на площади Революции и в "Лужниках". Три катка с искусственным льдом работают бесплатно. Один из них расположен в парке "Новослободский". Еще два открыты впервые по адресам: Большой Овчинниковский переулок, дом 11а и Стройковская улица, дом 2.Более того, на площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" на Школьной улице в Таганском районе открыт подиум для керлинга. Позаниматься на нем можно бесплатно по предварительной записи. Площадки с натуральным льдом открыты в Делегатском и Екатерининском парках, парке "Красная Пресня", в саду "Эрмитаж". В пресс-службе комплекса отметили, что все площадки украшены гирляндами, баннерами и праздничной подсветкой."Во дворах Центрального округа всего залито 63 катка. 10 – в Пресненском районе, 13 — в Таганском. По семь ледовых площадок расположено во дворах Мещанского района и Хамовниках. Также покататься во дворах можно в Красносельском, Басманном, Тверском районах, Якиманке и Замоскворечье. Все площадки украшены гирляндами, баннерами и праздничной подсветкой", - говорится в материале.Также в комплексе рассказали, что в центре столицы есть и два катка на естественных водоемах – на Патриарших и Чистых прудах."Обязательное условие для их работы – толщина льда не менее 25 сантиметров. Специалисты еженедельно проводят замеры толщины льда, а при температурах воздуха близких к 0 градусам и выше – ежедневно. При выявлении толщины льда ниже допустимых значений катки будут незамедлительно закрыты", - отметили в пресс-службе.Там также напомнили, что каток на Патриарших прудах – старейший в городе. Еще в XIX веке там проводили соревнования и устраивали праздники. На катке на Чистых прудах с 1913 года проходили любительские соревнования по хоккею, который тогда только завоевывал популярность в России.
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общество, москва, гум, якиманка, городское хозяйство москвы, россия
12:14 03.01.2022
 
В центре Москвы открыли 90 катков

90 катков открыли в центре Москвы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКаток в Москве
Каток в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Каток в Москве
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В Центральном административном округе Москвы открыты 90 катков в парках, во дворах и на территориях образовательных учреждений, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
"В Центральном административном округе Москвы открыты 90 катков в парках, во дворах и на территориях образовательных учреждений. 14 из них – с искусственным покрытием. Самая большая ледовая арена с искусственным льдом – в Парке Горького. Открыт каток и на Красной площади: "ГУМ-каток" ежегодно становится одной из наиболее популярных площадок для активного отдыха горожан", - говорится в сообщении.
Уточняется, что катки с искусственным покрытием работают и в Таганском парке, парке "Красная Пресня", саду имени Баумана, саду "Эрмитаж", на площади Революции и в "Лужниках". Три катка с искусственным льдом работают бесплатно. Один из них расположен в парке "Новослободский". Еще два открыты впервые по адресам: Большой Овчинниковский переулок, дом 11а и Стройковская улица, дом 2.
Более того, на площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" на Школьной улице в Таганском районе открыт подиум для керлинга. Позаниматься на нем можно бесплатно по предварительной записи. Площадки с натуральным льдом открыты в Делегатском и Екатерининском парках, парке "Красная Пресня", в саду "Эрмитаж". В пресс-службе комплекса отметили, что все площадки украшены гирляндами, баннерами и праздничной подсветкой.
"Во дворах Центрального округа всего залито 63 катка. 10 – в Пресненском районе, 13 — в Таганском. По семь ледовых площадок расположено во дворах Мещанского района и Хамовниках. Также покататься во дворах можно в Красносельском, Басманном, Тверском районах, Якиманке и Замоскворечье. Все площадки украшены гирляндами, баннерами и праздничной подсветкой", - говорится в материале.
Каток - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря 2021, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Шланг в руки: как организовать каток у себя во дворе?
Также в комплексе рассказали, что в центре столицы есть и два катка на естественных водоемах – на Патриарших и Чистых прудах.
"Обязательное условие для их работы – толщина льда не менее 25 сантиметров. Специалисты еженедельно проводят замеры толщины льда, а при температурах воздуха близких к 0 градусам и выше – ежедневно. При выявлении толщины льда ниже допустимых значений катки будут незамедлительно закрыты", - отметили в пресс-службе.
Там также напомнили, что каток на Патриарших прудах – старейший в городе. Еще в XIX веке там проводили соревнования и устраивали праздники. На катке на Чистых прудах с 1913 года проходили любительские соревнования по хоккею, который тогда только завоевывал популярность в России.
Двукратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка (слева) и фигуристка Маргарита Дробязко на открытии ГУМ-катка на Красной площади. - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
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