https://ria.ru/20220103/moskva-1766471856.html

В центре Москвы открыли 90 катков

В центре Москвы открыли 90 катков - РИА Новости, 03.01.2022

В центре Москвы открыли 90 катков

В Центральном административном округе Москвы открыты 90 катков в парках, во дворах и на территориях образовательных учреждений, сообщает пресс-служба комплекса... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T12:14

2022-01-03T12:14

2022-01-03T12:14

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

гум

якиманка

городское хозяйство москвы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154856/45/1548564554_0:304:3099:2047_1920x0_80_0_0_17859e4da8991d62a0aa8ec86ff6ba17.jpg

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В Центральном административном округе Москвы открыты 90 катков в парках, во дворах и на территориях образовательных учреждений, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы."В Центральном административном округе Москвы открыты 90 катков в парках, во дворах и на территориях образовательных учреждений. 14 из них – с искусственным покрытием. Самая большая ледовая арена с искусственным льдом – в Парке Горького. Открыт каток и на Красной площади: "ГУМ-каток" ежегодно становится одной из наиболее популярных площадок для активного отдыха горожан", - говорится в сообщении.Уточняется, что катки с искусственным покрытием работают и в Таганском парке, парке "Красная Пресня", саду имени Баумана, саду "Эрмитаж", на площади Революции и в "Лужниках". Три катка с искусственным льдом работают бесплатно. Один из них расположен в парке "Новослободский". Еще два открыты впервые по адресам: Большой Овчинниковский переулок, дом 11а и Стройковская улица, дом 2.Более того, на площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" на Школьной улице в Таганском районе открыт подиум для керлинга. Позаниматься на нем можно бесплатно по предварительной записи. Площадки с натуральным льдом открыты в Делегатском и Екатерининском парках, парке "Красная Пресня", в саду "Эрмитаж". В пресс-службе комплекса отметили, что все площадки украшены гирляндами, баннерами и праздничной подсветкой."Во дворах Центрального округа всего залито 63 катка. 10 – в Пресненском районе, 13 — в Таганском. По семь ледовых площадок расположено во дворах Мещанского района и Хамовниках. Также покататься во дворах можно в Красносельском, Басманном, Тверском районах, Якиманке и Замоскворечье. Все площадки украшены гирляндами, баннерами и праздничной подсветкой", - говорится в материале.Также в комплексе рассказали, что в центре столицы есть и два катка на естественных водоемах – на Патриарших и Чистых прудах."Обязательное условие для их работы – толщина льда не менее 25 сантиметров. Специалисты еженедельно проводят замеры толщины льда, а при температурах воздуха близких к 0 градусам и выше – ежедневно. При выявлении толщины льда ниже допустимых значений катки будут незамедлительно закрыты", - отметили в пресс-службе.Там также напомнили, что каток на Патриарших прудах – старейший в городе. Еще в XIX веке там проводили соревнования и устраивали праздники. На катке на Чистых прудах с 1913 года проходили любительские соревнования по хоккею, который тогда только завоевывал популярность в России.

https://realty.ria.ru/20211216/katok-1763882535.html

https://ria.ru/20211129/katok-1761182141.html

москва

якиманка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, гум, якиманка, городское хозяйство москвы, россия