https://ria.ru/20220103/moskva-1766459174.html

Суд прекратил дело против москвички, отбивавшейся ножом от ревнивца

Суд прекратил дело против москвички, отбивавшейся ножом от ревнивца - РИА Новости, 03.01.2022

Суд прекратил дело против москвички, отбивавшейся ножом от ревнивца

Мировой суд Бутырского района прекратил дело москвички, которая ножом защищалась от ревнивого мужчины, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T09:05

2022-01-03T09:05

2022-01-03T09:05

происшествия

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Мировой суд Бутырского района прекратил дело москвички, которая ножом защищалась от ревнивого мужчины, сообщили РИА Новости в суде.Согласно материалам дела, конфликт произошел на почве ревности, мужчина угрожал убийством, прижал девушку к стене и начал душить. Женщина дотянулась до кухонного ножа и дала отпор.Потерпевший остался жив, но в полиции посчитали, что пределы самообороны она превысила. Согласно материалам дела, женщина неправильно оценила степень опасности и избрала несоизмеримый способ защиты, хотя имела возможность сопротивляться физически без оружия. В итоге ее обвинили по части 1 статьи 114 УК РФ и направили дело в суд.В суде подсудимая и потерпевший помирились и попросили прекратить дело. Прокурор возражал, апеллируя к целям исправления подсудимой.Но судья посчитал его согласие необязательным - женщина ранее не судима, чистосердечно раскаялась, извинилась и загладила причиненный вред.

https://ria.ru/20211220/napadenie-1764612087.html

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происшествия, москва, россия