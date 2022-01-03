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Суд прекратил дело против москвички, отбивавшейся ножом от ревнивца
Суд прекратил дело против москвички, отбивавшейся ножом от ревнивца - РИА Новости, 03.01.2022
Суд прекратил дело против москвички, отбивавшейся ножом от ревнивца
Мировой суд Бутырского района прекратил дело москвички, которая ножом защищалась от ревнивого мужчины, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T09:05
2022-01-03T09:05
происшествия
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россия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Мировой суд Бутырского района прекратил дело москвички, которая ножом защищалась от ревнивого мужчины, сообщили РИА Новости в суде.Согласно материалам дела, конфликт произошел на почве ревности, мужчина угрожал убийством, прижал девушку к стене и начал душить. Женщина дотянулась до кухонного ножа и дала отпор.Потерпевший остался жив, но в полиции посчитали, что пределы самообороны она превысила. Согласно материалам дела, женщина неправильно оценила степень опасности и избрала несоизмеримый способ защиты, хотя имела возможность сопротивляться физически без оружия. В итоге ее обвинили по части 1 статьи 114 УК РФ и направили дело в суд.В суде подсудимая и потерпевший помирились и попросили прекратить дело. Прокурор возражал, апеллируя к целям исправления подсудимой.Но судья посчитал его согласие необязательным - женщина ранее не судима, чистосердечно раскаялась, извинилась и загладила причиненный вред.
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происшествия, москва, россия
09:05 03.01.2022
 
Суд прекратил дело против москвички, отбивавшейся ножом от ревнивца

Суд Москвы прекратил дело против девушки, защищавшейся ножом от ревнивого мужчины

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Мировой суд Бутырского района прекратил дело москвички, которая ножом защищалась от ревнивого мужчины, сообщили РИА Новости в суде.
Согласно материалам дела, конфликт произошел на почве ревности, мужчина угрожал убийством, прижал девушку к стене и начал душить. Женщина дотянулась до кухонного ножа и дала отпор.
Потерпевший остался жив, но в полиции посчитали, что пределы самообороны она превысила. Согласно материалам дела, женщина неправильно оценила степень опасности и избрала несоизмеримый способ защиты, хотя имела возможность сопротивляться физически без оружия. В итоге ее обвинили по части 1 статьи 114 УК РФ и направили дело в суд.
В суде подсудимая и потерпевший помирились и попросили прекратить дело. Прокурор возражал, апеллируя к целям исправления подсудимой.
Но судья посчитал его согласие необязательным - женщина ранее не судима, чистосердечно раскаялась, извинилась и загладила причиненный вред.
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