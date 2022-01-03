https://ria.ru/20220103/minsk-1766483647.html

Минск направил Киеву ноту протеста из-за марша националистов

Минск направил Киеву ноту протеста из-за марша националистов - РИА Новости, 03.01.2022

Минск направил Киеву ноту протеста из-за марша националистов

Посольство Белоруссии на Украине направило ноту протеста украинскому МИД в связи с участием белорусской оппозиции в марше националистов в Киеве 1 января. РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T14:41

2022-01-03T14:41

2022-01-03T15:35

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МИНСК, 3 янв - РИА Новости. Посольство Белоруссии на Украине направило ноту протеста украинскому МИД в связи с участием белорусской оппозиции в марше националистов в Киеве 1 января.Ранее в Киеве прошел националистический марш в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры. В нем, по данным полиции, приняли участие около 3,5 тысячи человек."Посольством Беларуси на Украине направлена нота в МИД Украины с осуждением состоявшегося 1 января при молчаливом попустительстве властей Украины массового участия активистов беглой белорусской экстремистской оппозиции под символикой белорусских коллаборационистов и прислужников Третьего Рейха в националистическом марше с широким освещением в средствах массовой информации Украины", - говорится в сообщении на сайте посольства Белоруссии на Украине.В ноте заявлено, что попытки героизировать "коллаборационистов, убийц и карателей белорусского народа" отзываются болью в сердцах белорусов."Посольство выражает решительный протест в связи с нарастающей радикализацией антибелорусской позиции Украины, выражающейся в потворствовании демонстративному чествованию коллаборационистов и палачей белорусского народа, и требует прекратить попытки героизировать преступления против человечности, которые не имеют срока давности и не могут быть прощены белорусским народом", - отмечается в сообщении.Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и возглавлявших ее Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.*Организация признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20220102/natsionalizm-1766397386.html

https://ria.ru/20220102/ukraina-1766419293.html

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