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Минск направил Киеву ноту протеста из-за марша националистов
Минск направил Киеву ноту протеста из-за марша националистов - РИА Новости, 03.01.2022
Минск направил Киеву ноту протеста из-за марша националистов
Посольство Белоруссии на Украине направило ноту протеста украинскому МИД в связи с участием белорусской оппозиции в марше националистов в Киеве 1 января. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T14:41
2022-01-03T15:35
в мире
киев
белоруссия
степан бандера
организация украинских националистов
мид украины
александр лукашенко
петр порошенко
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МИНСК, 3 янв - РИА Новости. Посольство Белоруссии на Украине направило ноту протеста украинскому МИД в связи с участием белорусской оппозиции в марше националистов в Киеве 1 января.Ранее в Киеве прошел националистический марш в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры. В нем, по данным полиции, приняли участие около 3,5 тысячи человек."Посольством Беларуси на Украине направлена нота в МИД Украины с осуждением состоявшегося 1 января при молчаливом попустительстве властей Украины массового участия активистов беглой белорусской экстремистской оппозиции под символикой белорусских коллаборационистов и прислужников Третьего Рейха в националистическом марше с широким освещением в средствах массовой информации Украины", - говорится в сообщении на сайте посольства Белоруссии на Украине.В ноте заявлено, что попытки героизировать "коллаборационистов, убийц и карателей белорусского народа" отзываются болью в сердцах белорусов."Посольство выражает решительный протест в связи с нарастающей радикализацией антибелорусской позиции Украины, выражающейся в потворствовании демонстративному чествованию коллаборационистов и палачей белорусского народа, и требует прекратить попытки героизировать преступления против человечности, которые не имеют срока давности и не могут быть прощены белорусским народом", - отмечается в сообщении.Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и возглавлявших ее Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.*Организация признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20220102/natsionalizm-1766397386.html
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в мире, киев, белоруссия, степан бандера, организация украинских националистов, мид украины, александр лукашенко, петр порошенко, украинская повстанческая армия, россия
14:41 03.01.2022 (обновлено: 15:35 03.01.2022)
 
Минск направил Киеву ноту протеста из-за марша националистов

Минск направил Киеву ноту из-за участия белорусской оппозиции в марше националистов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМарш националистов в Киеве, 1 января 2022
Марш националистов в Киеве, 1 января 2022 - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Марш националистов в Киеве, 1 января 2022
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МИНСК, 3 янв - РИА Новости. Посольство Белоруссии на Украине направило ноту протеста украинскому МИД в связи с участием белорусской оппозиции в марше националистов в Киеве 1 января.
Ранее в Киеве прошел националистический марш в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры. В нем, по данным полиции, приняли участие около 3,5 тысячи человек.
"Посольством Беларуси на Украине направлена нота в МИД Украины с осуждением состоявшегося 1 января при молчаливом попустительстве властей Украины массового участия активистов беглой белорусской экстремистской оппозиции под символикой белорусских коллаборационистов и прислужников Третьего Рейха в националистическом марше с широким освещением в средствах массовой информации Украины", - говорится в сообщении на сайте посольства Белоруссии на Украине.
В ноте заявлено, что попытки героизировать "коллаборационистов, убийц и карателей белорусского народа" отзываются болью в сердцах белорусов.
"Посольство выражает решительный протест в связи с нарастающей радикализацией антибелорусской позиции Украины, выражающейся в потворствовании демонстративному чествованию коллаборационистов и палачей белорусского народа, и требует прекратить попытки героизировать преступления против человечности, которые не имеют срока давности и не могут быть прощены белорусским народом", - отмечается в сообщении.
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Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.
Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и возглавлявших ее Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
*Организация признана экстремистской и запрещена в России
 
В миреКиевБелоруссияСтепан БандераОрганизация украинских националистовМИД УкраиныАлександр ЛукашенкоПетр ПорошенкоУкраинская повстанческая армияРоссия
 
 
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