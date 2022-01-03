Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20220103/minoborony-1766466503.html
Минобороны исполнило мечту мальчика побывать на крейсере "Петр Великий"
Минобороны исполнило мечту мальчика побывать на крейсере "Петр Великий" - РИА Новости, 03.01.2022
Минобороны исполнило мечту мальчика побывать на крейсере "Петр Великий"
Первый замминистра обороны Руслан Цаликов исполнил мечту мальчика из Мурманской области, организовав ему осмотр атомного ракетного крейсера "Петр Великий" в... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T11:21
2022-01-03T16:49
хорошие новости
мурманская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
космос - риа наука
руслан цаликов
дед мороз
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765395174_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c82ca821174da17a0eeaf97619d377b4.jpg
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Первый замминистра обороны Руслан Цаликов исполнил мечту мальчика из Мурманской области, организовав ему осмотр атомного ракетного крейсера "Петр Великий" в рамках акции "Елка желаний", сообщили в Минобороны России.По информации ведомства, желание мальчика исполнили, проведя ему экскурсию по флагманскому кораблю Северного флота - тяжелому атомному ракетному крейсеру "Петр Великий". "На причале перед кораблем мальчика встретил Дед Мороз, который поприветствовал его и лично провел экскурсию по самому крупному и самому мощному боевому кораблю в составе Военно-морского флота России", - уточнили в МО РФ."После экскурсии по верхней палубе и знакомства мальчика с комплексами вооружения его пригласили внутрь корабля, где он осмотрел главный командный пост, откуда осуществляется управление кораблем, ознакомился с основными внутрикорабельными системами, увидел, как живут военные моряки", - сообщили в Минобороны.Как отметили в военном ведомстве, в конце экскурсии Виктора угостили сладостями и вручили новогодние подарки. После этого ребенок принял участие в новогодних гуляньях, организованных на территории соединения надводных кораблей Северного флота для детей военнослужащих.Новогодняя благотворительная акция "Елка желаний" в министерстве обороны РФ стартовала 23 декабря 2021 года под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Минобороны России обратилось к организаторам акции с инициативой о передаче в адрес российского военного ведомства писем с желаниями от детей, чьи мечты непосредственно связаны с армией и флотом России.
https://ria.ru/20211231/mechta-1766284802.html
мурманская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765395174_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_08d049cf164069dc279951edca5b7e50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурманская область, министерство обороны рф (минобороны рф), космос - риа наука, руслан цаликов, дед мороз, россия
11:21 03.01.2022 (обновлено: 16:49 03.01.2022)
 
Минобороны исполнило мечту мальчика побывать на крейсере "Петр Великий"

Минобороны исполнило мечту мальчика, организовав экскурсию на крейсер "Петр Великий"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАкция "Елка желаний"
Акция Елка желаний - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Акция "Елка желаний"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Первый замминистра обороны Руслан Цаликов исполнил мечту мальчика из Мурманской области, организовав ему осмотр атомного ракетного крейсера "Петр Великий" в рамках акции "Елка желаний", сообщили в Минобороны России.

"Заветное новогоднее желание Виктора Алимкина из Мурманской области в рамках благотворительного проекта "Елка желаний" исполнено первым заместителем министра обороны Российской Федерации Русланом Цаликовым", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, желание мальчика исполнили, проведя ему экскурсию по флагманскому кораблю Северного флота - тяжелому атомному ракетному крейсеру "Петр Великий". "На причале перед кораблем мальчика встретил Дед Мороз, который поприветствовал его и лично провел экскурсию по самому крупному и самому мощному боевому кораблю в составе Военно-морского флота России", - уточнили в МО РФ.
"После экскурсии по верхней палубе и знакомства мальчика с комплексами вооружения его пригласили внутрь корабля, где он осмотрел главный командный пост, откуда осуществляется управление кораблем, ознакомился с основными внутрикорабельными системами, увидел, как живут военные моряки", - сообщили в Минобороны.
Как отметили в военном ведомстве, в конце экскурсии Виктора угостили сладостями и вручили новогодние подарки. После этого ребенок принял участие в новогодних гуляньях, организованных на территории соединения надводных кораблей Северного флота для детей военнослужащих.
Новогодняя благотворительная акция "Елка желаний" в министерстве обороны РФ стартовала 23 декабря 2021 года под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Минобороны России обратилось к организаторам акции с инициативой о передаче в адрес российского военного ведомства писем с желаниями от детей, чьи мечты непосредственно связаны с армией и флотом России.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на пленарном заседании Конгресса молодых ученых в Сочи
31 декабря 2021, 12:07Новый год — 2022
Чернышенко исполнил мечту подростка о посещении "Формулы-1"
 
Хорошие новостиМурманская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Космос - РИА НаукаРуслан ЦаликовДед МорозРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Пушков назвал условие для конца транзита газа через Украину
00:34Захарова объяснила отъезд Цимбалюка из России "синдромом Бабченко-Гордона"
00:24Кипр ужесточил правила въезда для туристов
00:00Православные отмечают день святой покровительницы заключенных
23:55Генсек ООН приветствовал совместное заявление "ядерной пятерки"
23:29При обстреле в провинции Хама погиб сирийский военный
23:25Суд в США перенес слушания по делу против российского бизнесмена Клюшина
23:00Один человек погиб при столкновении двух автомобилей в Свердловской области
22:50Источник: водитель, врезавшийся в маршрутку под Саратовом, ехал без прав
22:49Блинкен обсудил с главами МИД "Бухарестской девятки" ситуацию на Украине
22:44В США обязали владельцев оружия иметь сейф
22:31Председатель ГА ООН назвал заявление "ядерной пятерки" верным сигналом миру
22:26Глава МИД Словакии рассказал, почему он ценит США
22:04Блинкен обсудил с Чавушоглу ситуацию на российско-украинской границе
21:53В Сургуте задержали мужчину, напавшего на девушку в лифте
21:49Apple стала первой компанией с капитализацией в три триллиона долларов
21:32Местные власти на западе Казахстана обратились к демонстрантам
21:31Системы ПВО Саудовской Аравии отразили воздушную атаку
21:26Министр обороны Эстонии назвал Россию "угрозой для континента"
20:58"Призраки или цари". Иностранцев восхитило видео из России
Лента новостейМолния
Пушков назвал условие для конца транзита газа через УкраинуЗахарова объяснила отъезд Цимбалюка из России "синдромом Бабченко-Гордона"Кипр ужесточил правила въезда для туристовПравославные отмечают день святой покровительницы заключенныхГенсек ООН приветствовал совместное заявление "ядерной пятерки"При обстреле в провинции Хама погиб сирийский военныйСуд в США перенес слушания по делу против российского бизнесмена Клюшина Один человек погиб при столкновении двух автомобилей в Свердловской областиИсточник: водитель, врезавшийся в маршрутку под Саратовом, ехал без правБлинкен обсудил с главами МИД "Бухарестской девятки" ситуацию на УкраинеВ США обязали владельцев оружия иметь сейфПредседатель ГА ООН назвал заявление "ядерной пятерки" верным сигналом мируГлава МИД Словакии рассказал, почему он ценит СШАБлинкен обсудил с Чавушоглу ситуацию на российско-украинской границеВ Сургуте задержали мужчину, напавшего на девушку в лифтеApple стала первой компанией с капитализацией в три триллиона долларов Местные власти на западе Казахстана обратились к демонстрантамСистемы ПВО Саудовской Аравии отразили воздушную атакуМинистр обороны Эстонии назвал Россию "угрозой для континента""Призраки или цари". Иностранцев восхитило видео из России