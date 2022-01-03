https://ria.ru/20220103/minoborony-1766466503.html

Минобороны исполнило мечту мальчика побывать на крейсере "Петр Великий"

Минобороны исполнило мечту мальчика побывать на крейсере "Петр Великий" - РИА Новости, 03.01.2022

Минобороны исполнило мечту мальчика побывать на крейсере "Петр Великий"

Первый замминистра обороны Руслан Цаликов исполнил мечту мальчика из Мурманской области, организовав ему осмотр атомного ракетного крейсера "Петр Великий" в... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T11:21

2022-01-03T11:21

2022-01-03T16:49

хорошие новости

мурманская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Первый замминистра обороны Руслан Цаликов исполнил мечту мальчика из Мурманской области, организовав ему осмотр атомного ракетного крейсера "Петр Великий" в рамках акции "Елка желаний", сообщили в Минобороны России.По информации ведомства, желание мальчика исполнили, проведя ему экскурсию по флагманскому кораблю Северного флота - тяжелому атомному ракетному крейсеру "Петр Великий". "На причале перед кораблем мальчика встретил Дед Мороз, который поприветствовал его и лично провел экскурсию по самому крупному и самому мощному боевому кораблю в составе Военно-морского флота России", - уточнили в МО РФ."После экскурсии по верхней палубе и знакомства мальчика с комплексами вооружения его пригласили внутрь корабля, где он осмотрел главный командный пост, откуда осуществляется управление кораблем, ознакомился с основными внутрикорабельными системами, увидел, как живут военные моряки", - сообщили в Минобороны.Как отметили в военном ведомстве, в конце экскурсии Виктора угостили сладостями и вручили новогодние подарки. После этого ребенок принял участие в новогодних гуляньях, организованных на территории соединения надводных кораблей Северного флота для детей военнослужащих.Новогодняя благотворительная акция "Елка желаний" в министерстве обороны РФ стартовала 23 декабря 2021 года под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Минобороны России обратилось к организаторам акции с инициативой о передаче в адрес российского военного ведомства писем с желаниями от детей, чьи мечты непосредственно связаны с армией и флотом России.

https://ria.ru/20211231/mechta-1766284802.html

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мурманская область, министерство обороны рф (минобороны рф), космос - риа наука, руслан цаликов, дед мороз, россия