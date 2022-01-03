14:06 03.01.2022 (обновлено: 18:47 03.01.2022)
Глава Минэнерго исполнил мечту девочки об электрогитаре
Глава Минэнерго Шульгинов исполнил мечту девочки об электрогитаре
© Фото : Правительство России Глава Минэнерго России Николай Шульгинов в рамках акции "Елка желаний" поздравил с Новым годом Оксану Хилько из Свердловской области и исполнил ее мечту об электрогитаре
Глава Минэнерго России Николай Шульгинов в рамках акции "Елка желаний" поздравил с Новым годом Оксану Хилько из Свердловской области и исполнил ее мечту об электрогитаре
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Министр энергетики Николай Шульгинов в рамках акции "Елка желаний" поздравил с Новым годом Оксану Хилько из Свердловской области и исполнил ее мечту об электрогитаре.
"Хочу пожелать крепкого здоровья всем вам, всей вашей семье. Благополучия, исполнения всех желаний, которые у вас есть, о которых вы пока не говорите. Нужно только добиваться их исполнения", — сказал глава Минэнерго в разговоре по видеосвязи.
Оксана рассказала министру, что ей 17 лет, она учится в техникуме на парикмахера, а об электрогитаре мечтала с 15 лет. Девочка пока не умеет играть, но планирует самостоятельно научиться.
Всероссийскую акцию "Елка желаний" организовал благотворительный проект "Мечтай со мной". Любой желающий может воплотить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации. В акции традиционно принимают участие президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и другие чиновники.