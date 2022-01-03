https://ria.ru/20220103/minenergo-1766480214.html

Глава Минэнерго исполнил мечту девочки об электрогитаре

Глава Минэнерго исполнил мечту девочки об электрогитаре - РИА Новости, 03.01.2022

Глава Минэнерго исполнил мечту девочки об электрогитаре

Министр энергетики Николай Шульгинов в рамках акции "Елка желаний" поздравил с Новым годом Оксану Хилько из Свердловской области и исполнил ее мечту об... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T14:06

2022-01-03T14:06

2022-01-03T18:47

общество

свердловская область

владимир путин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

михаил мишустин

николай шульгинов

елка желаний

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Министр энергетики Николай Шульгинов в рамках акции "Елка желаний" поздравил с Новым годом Оксану Хилько из Свердловской области и исполнил ее мечту об электрогитаре.Оксана рассказала министру, что ей 17 лет, она учится в техникуме на парикмахера, а об электрогитаре мечтала с 15 лет. Девочка пока не умеет играть, но планирует самостоятельно научиться.Всероссийскую акцию "Елка желаний" организовал благотворительный проект "Мечтай со мной". Любой желающий может воплотить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации. В акции традиционно принимают участие президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и другие чиновники.

https://ria.ru/20220103/minoborony-1766466503.html

свердловская область

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общество, свердловская область, владимир путин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), михаил мишустин, николай шульгинов, елка желаний