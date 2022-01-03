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Глава Минэнерго исполнил мечту девочки об электрогитаре
Глава Минэнерго исполнил мечту девочки об электрогитаре - РИА Новости, 03.01.2022
Глава Минэнерго исполнил мечту девочки об электрогитаре
Министр энергетики Николай Шульгинов в рамках акции "Елка желаний" поздравил с Новым годом Оксану Хилько из Свердловской области и исполнил ее мечту об... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T14:06
2022-01-03T18:47
общество
свердловская область
владимир путин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
михаил мишустин
николай шульгинов
елка желаний
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Министр энергетики Николай Шульгинов в рамках акции "Елка желаний" поздравил с Новым годом Оксану Хилько из Свердловской области и исполнил ее мечту об электрогитаре.Оксана рассказала министру, что ей 17 лет, она учится в техникуме на парикмахера, а об электрогитаре мечтала с 15 лет. Девочка пока не умеет играть, но планирует самостоятельно научиться.Всероссийскую акцию "Елка желаний" организовал благотворительный проект "Мечтай со мной". Любой желающий может воплотить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации. В акции традиционно принимают участие президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и другие чиновники.
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общество, свердловская область, владимир путин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), михаил мишустин, николай шульгинов, елка желаний
14:06 03.01.2022 (обновлено: 18:47 03.01.2022)
 
Глава Минэнерго исполнил мечту девочки об электрогитаре

Глава Минэнерго Шульгинов исполнил мечту девочки об электрогитаре

© Фото : Правительство России Глава Минэнерго России Николай Шульгинов в рамках акции "Елка желаний" поздравил с Новым годом Оксану Хилько из Свердловской области и исполнил ее мечту об электрогитаре
 Глава Минэнерго России Николай Шульгинов в рамках акции Елка желаний поздравил с Новым годом Оксану Хилько из Свердловской области и исполнил ее мечту об электрогитаре - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© Фото : Правительство России
Глава Минэнерго России Николай Шульгинов в рамках акции "Елка желаний" поздравил с Новым годом Оксану Хилько из Свердловской области и исполнил ее мечту об электрогитаре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Министр энергетики Николай Шульгинов в рамках акции "Елка желаний" поздравил с Новым годом Оксану Хилько из Свердловской области и исполнил ее мечту об электрогитаре.

"Хочу пожелать крепкого здоровья всем вам, всей вашей семье. Благополучия, исполнения всех желаний, которые у вас есть, о которых вы пока не говорите. Нужно только добиваться их исполнения", — сказал глава Минэнерго в разговоре по видеосвязи.

Оксана рассказала министру, что ей 17 лет, она учится в техникуме на парикмахера, а об электрогитаре мечтала с 15 лет. Девочка пока не умеет играть, но планирует самостоятельно научиться.
Всероссийскую акцию "Елка желаний" организовал благотворительный проект "Мечтай со мной". Любой желающий может воплотить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации. В акции традиционно принимают участие президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и другие чиновники.
Акция Елка желаний - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
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ОбществоСвердловская областьВладимир ПутинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Михаил МишустинНиколай ШульгиновЕлка желаний
 
 
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