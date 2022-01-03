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В МИД назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"
В МИД назвали сроки сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 03.01.2022
В МИД назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"
Процесс сертификации "Северного потока 2" может затянуться до лета, не исключены новые меры США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T11:37
2022-01-03T11:37
экономика
украина
сша
еврокомиссия
северный поток
северный поток — 2
nord stream 2 ag
александр панкин
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Процесс сертификации "Северного потока 2" может затянуться до лета, не исключены новые меры США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин."Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то чтобы затянуть (процесс сертификации "Северного потока 2"), а именно, производить это рассмотрение в первой, второй условно инстанции, растянув его многие месяцы… Да, это может и до лета продлиться", - сказал он.При этом Панкин не исключил, что процесс сертификации может быть осложнен со стороны США."Да, после этого может быть там кувалда американская – почему бы не представить, что американцы скажут немцам ни грамма российского газа по "Северному потоку" не покупать? Он может быть сертифицирован, а могут и не просертифицировать. Могут что угодно применить. То есть козни могут быть на каждом шагу", - сказал дипломат.РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.В настоящее время трубопровод "Северный поток 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Stream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев.
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экономика, украина, сша, еврокомиссия, северный поток, северный поток — 2, nord stream 2 ag, александр панкин, россия
11:37 03.01.2022
 
В МИД назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"

Замглавы МИД Панкин: процесс сертификации "Северного потока — 2" может затянуться до лета

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Процесс сертификации "Северного потока 2" может затянуться до лета, не исключены новые меры США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то чтобы затянуть (процесс сертификации "Северного потока 2"), а именно, производить это рассмотрение в первой, второй условно инстанции, растянув его многие месяцы… Да, это может и до лета продлиться", - сказал он.
При этом Панкин не исключил, что процесс сертификации может быть осложнен со стороны США.
"Да, после этого может быть там кувалда американская – почему бы не представить, что американцы скажут немцам ни грамма российского газа по "Северному потоку" не покупать? Он может быть сертифицирован, а могут и не просертифицировать. Могут что угодно применить. То есть козни могут быть на каждом шагу", - сказал дипломат.
Береговые объекты газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
08:29
"Северный поток — 2" снизит цены на газ в Европе, считают эксперты
РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
В настоящее время трубопровод "Северный поток 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Stream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев.
 
ЭкономикаУкраинаСШАЕврокомиссияСеверный потокСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGАлександр ПанкинРоссия
 
 
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