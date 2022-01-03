Медведчук нашел способ избежать "катастрофы" в энергосекторе Украины
Медведчук: Украине нужно предметно подойти к созданию газового консорциума с Россией и ЕС
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева
КИЕВ, 3 янв - РИА Новости. Украине необходимо предметно подойти к созданию трехстороннего газового консорциума с Россией и Европейским союзом для бесперебойной прокачки российского газа по территории страны, считает глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук.
"Если нынешняя украинская власть готова наконец-то положить конец этой преступной схеме, взять на себя ответственность за энергетическую безопасность страны, сохранить ГТС Украины и действительно не допустить катастрофу в энергосекторе, ей стоит отказаться от политических спекуляций на теме голубого топлива и действовать на рынке газа цивилизованно, исключительно в интересах своего государства. Во-первых, для бесперебойного обеспечения голубым топливом по реальной цене, без переплат европейским посредникам на бирже, Киеву нужно уже сегодня начать переговоры о прямых закупках природного газа у России", - цитирует его заявление пресс-служба политсилы.
Кроме того, по словам политика, необходим "как можно более оперативный старт переговоров о сохранении транзита российского газа в Европу через территорию Украины".
"Ради бесперебойной прокачки российского голубого топлива по украинской трубе (это позволило бы сохранить газотранспортную систему Украины и обеспечить ей будущее) нужно предметно подойти к теме создания трехстороннего газотранспортного консорциума, разговоры о котором ведутся уже многие годы. Консорциума с участием, помимо Украины, с одной стороны Российской Федерации, которая способна выступить гарантом и обеспечить бесперебойную прокачку голубого топлива через территорию Украины, и с другой стороны Европейского союза, в котором находятся потребители транзитируемого через Украину российского газа", - считает политик.
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Он отметил, что лишь при таком условии можно вести речь об инвестициях в модернизацию ГТС Украины, "которая критически необходима и на осуществление которой в украинском бюджете средств нет и не предвидится". "И только в этом случае возможно сохранение транзита российского газа на Запад по украинской трубе в достаточных для ее бесперебойной работы объемах", - уверен Медведчук.
Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию страны, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта. 26 октября глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон предложил России продлить газовый транзитный контракт, не дожидаясь окончания действующего.