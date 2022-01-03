https://ria.ru/20220103/medvedchuk-1766482761.html

Медведчук нашел способ избежать "катастрофы" в энергосекторе Украины

Медведчук нашел способ избежать "катастрофы" в энергосекторе Украины - РИА Новости, 03.01.2022

Медведчук нашел способ избежать "катастрофы" в энергосекторе Украины

Украине необходимо предметно подойти к созданию трехстороннего газового консорциума с Россией и Европейским союзом для бесперебойной прокачки российского газа... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T14:33

2022-01-03T14:33

2022-01-03T14:33

в мире

киев

европа

газпром

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

оператор гтс украины

россия

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КИЕВ, 3 янв - РИА Новости. Украине необходимо предметно подойти к созданию трехстороннего газового консорциума с Россией и Европейским союзом для бесперебойной прокачки российского газа по территории страны, считает глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук."Если нынешняя украинская власть готова наконец-то положить конец этой преступной схеме, взять на себя ответственность за энергетическую безопасность страны, сохранить ГТС Украины и действительно не допустить катастрофу в энергосекторе, ей стоит отказаться от политических спекуляций на теме голубого топлива и действовать на рынке газа цивилизованно, исключительно в интересах своего государства. Во-первых, для бесперебойного обеспечения голубым топливом по реальной цене, без переплат европейским посредникам на бирже, Киеву нужно уже сегодня начать переговоры о прямых закупках природного газа у России", - цитирует его заявление пресс-служба политсилы.Кроме того, по словам политика, необходим "как можно более оперативный старт переговоров о сохранении транзита российского газа в Европу через территорию Украины"."Ради бесперебойной прокачки российского голубого топлива по украинской трубе (это позволило бы сохранить газотранспортную систему Украины и обеспечить ей будущее) нужно предметно подойти к теме создания трехстороннего газотранспортного консорциума, разговоры о котором ведутся уже многие годы. Консорциума с участием, помимо Украины, с одной стороны Российской Федерации, которая способна выступить гарантом и обеспечить бесперебойную прокачку голубого топлива через территорию Украины, и с другой стороны Европейского союза, в котором находятся потребители транзитируемого через Украину российского газа", - считает политик.Он отметил, что лишь при таком условии можно вести речь об инвестициях в модернизацию ГТС Украины, "которая критически необходима и на осуществление которой в украинском бюджете средств нет и не предвидится". "И только в этом случае возможно сохранение транзита российского газа на Запад по украинской трубе в достаточных для ее бесперебойной работы объемах", - уверен Медведчук.Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию страны, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта. 26 октября глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон предложил России продлить газовый транзитный контракт, не дожидаясь окончания действующего.

https://ria.ru/20220103/gaz-1766471210.html

https://ria.ru/20211230/ukraina-1766070668.html

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в мире, киев, европа, газпром, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, оператор гтс украины, россия