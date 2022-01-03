https://ria.ru/20220103/medpomosch-1766464791.html
Правительство утвердило программу бесплатного оказания медпомощи
Правительство утвердило программу бесплатного оказания медпомощи - РИА Новости, 03.01.2022
Правительство утвердило программу бесплатного оказания медпомощи
Правительство РФ утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на ближайшие три года, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T11:00
2022-01-03T11:00
2022-01-03T11:00
общество
правительство рф
михаил мишустин
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на ближайшие три года, сообщила пресс-служба кабмина."Председатель Правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в новой программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции, чтобы даже при повышенной нагрузке, которая сейчас ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением."Предусмотрено финансирование затрат медицинских организаций на проведение углубленной диспансеризации. С 1 июля 2021 года на такое обследование приглашают граждан, переболевших коронавирусом. Оно помогает выявить возможные осложнения, получить рекомендации врачей и вовремя начать лечение", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что программа дополнена перечнем высокотехнологичной медицинской помощи с использованием дорогостоящих методов лечения, в том числе при сердечно-сосудистой хирургии, а также для лечения пациентов с инсультом.
https://ria.ru/20220101/medpomosch-1766337260.html
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общество, правительство рф, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
Правительство утвердило программу бесплатного оказания медпомощи
Правительство утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Правительство РФ
утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на ближайшие три года, сообщила пресс-служба кабмина.
"Председатель Правительства Михаил Мишустин
своим постановлением утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", - говорится в сообщении
.
Отмечается, что в новой программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции, чтобы даже при повышенной нагрузке, которая сейчас ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением.
"Предусмотрено финансирование затрат медицинских организаций на проведение углубленной диспансеризации. С 1 июля 2021 года на такое обследование приглашают граждан, переболевших коронавирусом. Оно помогает выявить возможные осложнения, получить рекомендации врачей и вовремя начать лечение", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что программа дополнена перечнем высокотехнологичной медицинской помощи с использованием дорогостоящих методов лечения, в том числе при сердечно-сосудистой хирургии, а также для лечения пациентов с инсультом.