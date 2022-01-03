https://ria.ru/20220103/mchs-1766480097.html

В МЧС объяснили, почему важно выключать гирлянды на ночь

В МЧС объяснили, почему важно выключать гирлянды на ночь - РИА Новости, 03.01.2022

В МЧС объяснили, почему важно выключать гирлянды на ночь

МЧС рекомендует россиянам покупать новогодние гирлянды только в специализированных магазинах, при этом не стоит забывать выключать их на ночь и при выходе из... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T14:05

2022-01-03T14:05

2022-01-03T15:22

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. МЧС рекомендует россиянам покупать новогодние гирлянды только в специализированных магазинах, при этом не стоит забывать выключать их на ночь и при выходе из дома."Что касается елки, (необходимо) устойчивое основание, по возможности - поменьше сгораемых материалов для украшения", - добавил он.Тушить елку, если она все-таки загорелось, нужно огнетушителем, а если ситуация выходит из-под контроля, то немедленно вызвать пожарную охрану по номеру 01, 101 или 112.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), городское хозяйство москвы