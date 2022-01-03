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В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ в жилых районах Донбасса
В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ в жилых районах Донбасса - РИА Новости, 03.01.2022
В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ в жилых районах Донбасса
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что зафиксировала бронетехнику украинских силовиков в селе Новозвановка у линии... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T11:27
2022-01-03T12:32
в мире
украина
киев
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 3 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что зафиксировала бронетехнику украинских силовиков в селе Новозвановка у линии соприкосновения в Донбассе."В нарушение третьего пункта дополнительных мер (по перемирию. — Прим. ред.) противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", — сказал представитель пресс-службы оборонного ведомства.Кроме того, добавил он, в районе подконтрольного Киеву села Орехово и спорного города Золотое мобильные группы 20-го батальона радиоэлектронной борьбы ВСУ с помощью станций "Буковель-АД" подавляли сигналы каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ.По словам представителя пресс-службы, таким образом силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику.В Народной милиции подчеркнули, что ведут постоянное наблюдение за украинской стороной и строго придерживаются условий действующего перемирия.Дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе вступили в силу летом 2020 года. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. За нарушение грозит дисциплинарная ответственность. Тем не менее между сторонами конфликта продолжаются перестрелки, в самопровозглашенных республиках заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно подчеркивала, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20211231/lavrov-1766234596.html
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в мире, украина, киев, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
11:27 03.01.2022 (обновлено: 12:32 03.01.2022)
 
В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ в жилых районах Донбасса

Народная милиция ЛНР заявила о размещении бронетехники ВСУ в жилых районах Донбасса

© REUTERS / Alexander ErmochenkoБоец ЛНР на линии соприкосновения в Донбассе
Боец ЛНР на линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Боец ЛНР на линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что зафиксировала бронетехнику украинских силовиков в селе Новозвановка у линии соприкосновения в Донбассе.
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер (по перемирию. — Прим. ред.) противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", — сказал представитель пресс-службы оборонного ведомства.
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Кроме того, добавил он, в районе подконтрольного Киеву села Орехово и спорного города Золотое мобильные группы 20-го батальона радиоэлектронной борьбы ВСУ с помощью станций "Буковель-АД" подавляли сигналы каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ.
По словам представителя пресс-службы, таким образом силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику.
В Народной милиции подчеркнули, что ведут постоянное наблюдение за украинской стороной и строго придерживаются условий действующего перемирия.
Дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе вступили в силу летом 2020 года. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. За нарушение грозит дисциплинарная ответственность.
Тем не менее между сторонами конфликта продолжаются перестрелки, в самопровозглашенных республиках заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно подчеркивала, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
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