https://ria.ru/20220103/lnr-1766467166.html

В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ в жилых районах Донбасса

В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ в жилых районах Донбасса - РИА Новости, 03.01.2022

В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ в жилых районах Донбасса

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что зафиксировала бронетехнику украинских силовиков в селе Новозвановка у линии... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T11:27

2022-01-03T11:27

2022-01-03T12:32

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ЛУГАНСК, 3 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что зафиксировала бронетехнику украинских силовиков в селе Новозвановка у линии соприкосновения в Донбассе."В нарушение третьего пункта дополнительных мер (по перемирию. — Прим. ред.) противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", — сказал представитель пресс-службы оборонного ведомства.Кроме того, добавил он, в районе подконтрольного Киеву села Орехово и спорного города Золотое мобильные группы 20-го батальона радиоэлектронной борьбы ВСУ с помощью станций "Буковель-АД" подавляли сигналы каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ.По словам представителя пресс-службы, таким образом силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику.В Народной милиции подчеркнули, что ведут постоянное наблюдение за украинской стороной и строго придерживаются условий действующего перемирия.Дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе вступили в силу летом 2020 года. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. За нарушение грозит дисциплинарная ответственность. Тем не менее между сторонами конфликта продолжаются перестрелки, в самопровозглашенных республиках заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно подчеркивала, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20211231/lavrov-1766234596.html

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украина

киев

луганская народная республика

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в мире, украина, киев, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр