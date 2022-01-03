https://ria.ru/20220103/litva-1766481353.html

В Литве заявили, что китайские шпионы потеряли интерес к стране

В Литве заявили, что китайские шпионы потеряли интерес к стране - РИА Новости, 03.01.2022

В Литве заявили, что китайские шпионы потеряли интерес к стране

Главную угрозу для национальной безопасности Латвии в 2021 году представляли российские спецслужбы, а китайские потеряли интерес к стране, говорится в сообщении РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T14:17

2022-01-03T14:17

2022-01-03T14:17

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белоруссия

китай

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РИГА, 3 янв – РИА Новости. Главную угрозу для национальной безопасности Латвии в 2021 году представляли российские спецслужбы, а китайские потеряли интерес к стране, говорится в сообщении Службы государственной безопасности Латвии (СГБ) опубликованном информационным агентством LETA.По данным СГБ, российские спецслужбы были наиболее активны в стране и именно от них исходила главная угроза для национальной безопасности республики.СГБ отмечает, что снизился интерес со стороны китайских специальных служб, которые меньше, чем в предыдущие годы интересовались процессами в Латвии. В СГБ считают, что снижение интереса со стороны китайских спецслужбы связано с введёнными в стране ковид-ограничениями.Также в сообщении сказано, что белорусские спецслужбы продолжили сбор информации об отношении проживающей в Латвии белорусской общины к политическим и общественным процессам в Белоруссии."Угроза со стороны российских спецслужб будет и в этом году будет оставаться на высоком уровне. Интерес китайских спецслужб к Латвии в обозримом будущем может снова вырасти, однако не ожидается, что он достигнет уровня активности российских спецслужб", - сказано в сообщении.Более подробная информация об угрозах со стороны иностранных служб разведки будет предоставлена в публичном отчете СГБ в ближайшее время.

https://ria.ru/20211229/nemtsy-1765986170.html

https://ria.ru/20211222/podderzhka-1764828807.html

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в мире, белоруссия, китай, латвия