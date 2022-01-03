https://ria.ru/20220103/kozak-1766488836.html

Источник: Козак проведет переговоры с советниками лидеров ФРГ и Франции

Источник: Козак проведет переговоры с советниками лидеров ФРГ и Франции - РИА Новости, 03.01.2022

Источник: Козак проведет переговоры с советниками лидеров ФРГ и Франции

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак 6 января в Москве проведет переговоры с политическими советниками по "нормандскому формату" -... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T15:48

2022-01-03T15:48

2022-01-03T15:48

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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак 6 января в Москве проведет переговоры с политическими советниками по "нормандскому формату" - внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, сообщил РИА Новости источник в администрации президента РФ."Встреча пройдет по приглашению российской стороны", - уточнил собеседник агентства.

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в мире, германия, франция, дмитрий козак, россия, йенс плетнер