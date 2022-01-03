https://ria.ru/20220103/koronavirus-1766496190.html

Что скрывается за бессимптомным COVID-19

Ученые раскрыли опасность легкого течения коронавируса - РИА Новости, 03.01.2022

Что скрывается за бессимптомным COVID-19

Легкое или бессимптомное течение COVID-19 у непривитых не гарантирует отсутствие последствий перенесенной инфекции для организма, заявили ученые... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T17:19

2022-01-03T17:19

2022-01-03T21:15

распространение коронавируса

в мире

наука

сша

здоровье - общество

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746269639_0:139:3000:1827_1920x0_80_0_0_f060010bc6ab9fdb53e3c4be03bf6978.jpg

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Легкое или бессимптомное течение COVID-19 у непривитых не гарантирует отсутствие последствий перенесенной инфекции для организма, заявили ученые Седарс-Синайского медицинского центра в США. Результаты исследования опубликованы в Journal of Translational Medicine.Специалисты выяснили, что у группы пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, повысился уровень аутоантител, которые характерны для системных аутоимунных заболеваний — например, красной волчанки.Ученые сделали вывод, что даже легкое течение коронавирусной инфекции в некоторых случаях приводит к формированию долгого иммунного ответа, который отражается на состоянии тканей и органов человека.Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.

https://ria.ru/20220103/paltsy-1766453654.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, наука, сша, здоровье - общество, коронавирус covid-19