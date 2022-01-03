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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220103/koronavirus-1766496190.html
Что скрывается за бессимптомным COVID-19
Ученые раскрыли опасность легкого течения коронавируса - РИА Новости, 03.01.2022
Что скрывается за бессимптомным COVID-19
Легкое или бессимптомное течение COVID-19 у непривитых не гарантирует отсутствие последствий перенесенной инфекции для организма, заявили ученые... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T17:19
2022-01-03T21:15
распространение коронавируса
в мире
наука
сша
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Легкое или бессимптомное течение COVID-19 у непривитых не гарантирует отсутствие последствий перенесенной инфекции для организма, заявили ученые Седарс-Синайского медицинского центра в США. Результаты исследования опубликованы в Journal of Translational Medicine.Специалисты выяснили, что у группы пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, повысился уровень аутоантител, которые характерны для системных аутоимунных заболеваний — например, красной волчанки.Ученые сделали вывод, что даже легкое течение коронавирусной инфекции в некоторых случаях приводит к формированию долгого иммунного ответа, который отражается на состоянии тканей и органов человека.Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
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в мире, наука, сша, здоровье - общество, коронавирус covid-19
17:19 03.01.2022 (обновлено: 21:15 03.01.2022)
 
Ученые раскрыли опасность легкого течения коронавируса

Американские ученые: легкий COVID-19 провоцирует аутоиммунные реакции

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в больнице
Медицинский работник в больнице - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в больнице
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Легкое или бессимптомное течение COVID-19 у непривитых не гарантирует отсутствие последствий перенесенной инфекции для организма, заявили ученые Седарс-Синайского медицинского центра в США. Результаты исследования опубликованы в Journal of Translational Medicine.
Специалисты выяснили, что у группы пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, повысился уровень аутоантител, которые характерны для системных аутоимунных заболеваний — например, красной волчанки.
Медицинский сотрудник отделения для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
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Ученые сделали вывод, что даже легкое течение коронавирусной инфекции в некоторых случаях приводит к формированию долгого иммунного ответа, который отражается на состоянии тканей и органов человека.
Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
 
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