https://ria.ru/20220103/koronavirus-1766496190.html
Что скрывается за бессимптомным COVID-19
Ученые раскрыли опасность легкого течения коронавируса - РИА Новости, 03.01.2022
Что скрывается за бессимптомным COVID-19
Легкое или бессимптомное течение COVID-19 у непривитых не гарантирует отсутствие последствий перенесенной инфекции для организма, заявили ученые... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T17:19
2022-01-03T17:19
2022-01-03T21:15
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Легкое или бессимптомное течение COVID-19 у непривитых не гарантирует отсутствие последствий перенесенной инфекции для организма, заявили ученые Седарс-Синайского медицинского центра в США. Результаты исследования опубликованы в Journal of Translational Medicine.Специалисты выяснили, что у группы пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, повысился уровень аутоантител, которые характерны для системных аутоимунных заболеваний — например, красной волчанки.Ученые сделали вывод, что даже легкое течение коронавирусной инфекции в некоторых случаях приводит к формированию долгого иммунного ответа, который отражается на состоянии тканей и органов человека.Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
https://ria.ru/20220103/paltsy-1766453654.html
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в мире, наука, сша, здоровье - общество, коронавирус covid-19
17:19 03.01.2022 (обновлено: 21:15 03.01.2022)
Ученые раскрыли опасность легкого течения коронавируса
Американские ученые: легкий COVID-19 провоцирует аутоиммунные реакции