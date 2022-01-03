https://ria.ru/20220103/koronavirus-1766468960.html

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Петербурге

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Петербурге - РИА Новости, 03.01.2022

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Петербурге

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Петербурге - 1341, в Москве - 1335, в Подмосковье - 1180, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T11:40

2022-01-03T11:40

2022-01-03T11:58

распространение коронавируса

общество

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Петербурге - 1341, в Москве - 1335, в Подмосковье - 1180, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Санкт-Петербург - 1341; 2. Москва - 1335; 3. Московская область - 1180", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в республике Тыва - 9, Магаданской области - 6, Чукотском автономном округе - 1.

https://ria.ru/20220103/koronavirus-1766468546.html

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

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общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19