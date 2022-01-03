https://ria.ru/20220103/koronavirus-1766468960.html
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Петербурге
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Петербурге - РИА Новости, 03.01.2022
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Петербурге
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Петербурге - 1341, в Москве - 1335, в Подмосковье - 1180, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T11:40
2022-01-03T11:40
2022-01-03T11:58
распространение коронавируса
общество
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Петербурге - 1341, в Москве - 1335, в Подмосковье - 1180, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Санкт-Петербург - 1341; 2. Москва - 1335; 3. Московская область - 1180", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в республике Тыва - 9, Магаданской области - 6, Чукотском автономном округе - 1.
https://ria.ru/20220103/koronavirus-1766468546.html
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общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19
11:40 03.01.2022 (обновлено: 11:58 03.01.2022)
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Петербурге
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Петербурге — 1341