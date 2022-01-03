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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220103/koronavirus-1766467955.html
В России зафиксировали 16 343 новых случая COVID-19 за сутки
В России зафиксировали 16 343 новых случая COVID-19 за сутки - РИА Новости, 03.01.2022
В России зафиксировали 16 343 новых случая COVID-19 за сутки
В России выявили менее 17 тысяч новых случаев COVID-19 — это минимум с середины июня, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T11:32
2022-01-03T17:20
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В России выявили менее 17 тысяч новых случаев COVID-19 — это минимум с середины июня, следует из данных оперативного штаба."За последние сутки &lt;…&gt; подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 16 343 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1147 (семь процентов) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Последний раз такой показатель отмечался 17 июня: 14 057 заболевших.Накануне зарегистрировали 18 233 инфицированных, темп прироста продолжает снижаться — с 0,17 до 0,16 процента. А в целом с начала пандемии в России заразились коронавирусом 10 554 309 человек.Умерли за день 835 человек (днем ранее — 811), общее число летальных исходов достигло 311 353. Выписались после лечения 24 037 пациентов, за все время выздоровели 9 548 076.Новых случаев не отмечено только в Ненецком автономном округе. Больше всего заразившихся в Санкт-Петербурге — 1341, Москве — 1335 (днем ранее было 1824), Подмосковье — 1180, Челябинской и Свердловской областях — по 445, Краснодарском крае — 432, Пермском — 401, Иркутской области — 390, Приморском крае — 369.Минимальный показатель отмечен на Чукотке — один заболевший, в Магаданской области их шесть, а в Туве и Республике Алтай — по девять.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 280 миллионов инфицированных, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:32 03.01.2022 (обновлено: 17:20 03.01.2022)
 
В России зафиксировали 16 343 новых случая COVID-19 за сутки

За сутки в России выявили минимальное с 17 июня число новых случаев коронавируса — 16 343

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач в палате интенсивной терапии отделения для лечения пациентов с COVID-19
Врач в палате интенсивной терапии отделения для лечения пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач в палате интенсивной терапии отделения для лечения пациентов с COVID-19
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В России выявили менее 17 тысяч новых случаев COVID-19 — это минимум с середины июня, следует из данных оперативного штаба.
"За последние сутки <…> подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 16 343 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1147 (семь процентов) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Последний раз такой показатель отмечался 17 июня: 14 057 заболевших.
Накануне зарегистрировали 18 233 инфицированных, темп прироста продолжает снижаться — с 0,17 до 0,16 процента. А в целом с начала пандемии в России заразились коронавирусом 10 554 309 человек.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
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Умерли за день 835 человек (днем ранее — 811), общее число летальных исходов достигло 311 353. Выписались после лечения 24 037 пациентов, за все время выздоровели 9 548 076.
Новых случаев не отмечено только в Ненецком автономном округе. Больше всего заразившихся в Санкт-Петербурге — 1341, Москве — 1335 (днем ранее было 1824), Подмосковье — 1180, Челябинской и Свердловской областях — по 445, Краснодарском крае — 432, Пермском — 401, Иркутской области — 390, Приморском крае — 369.
Минимальный показатель отмечен на Чукотке — один заболевший, в Магаданской области их шесть, а в Туве и Республике Алтай — по девять.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 280 миллионов инфицированных, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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30 ноября 2021, 11:15Инфографика
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