https://ria.ru/20220103/koronavirus-1766467955.html

В России зафиксировали 16 343 новых случая COVID-19 за сутки

В России зафиксировали 16 343 новых случая COVID-19 за сутки - РИА Новости, 03.01.2022

В России зафиксировали 16 343 новых случая COVID-19 за сутки

В России выявили менее 17 тысяч новых случаев COVID-19 — это минимум с середины июня, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T11:32

2022-01-03T11:32

2022-01-03T17:20

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766123546_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_7e25e1b5ef4cc385c8b71533894ed65f.jpg

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В России выявили менее 17 тысяч новых случаев COVID-19 — это минимум с середины июня, следует из данных оперативного штаба."За последние сутки <…> подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 16 343 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1147 (семь процентов) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Последний раз такой показатель отмечался 17 июня: 14 057 заболевших.Накануне зарегистрировали 18 233 инфицированных, темп прироста продолжает снижаться — с 0,17 до 0,16 процента. А в целом с начала пандемии в России заразились коронавирусом 10 554 309 человек.Умерли за день 835 человек (днем ранее — 811), общее число летальных исходов достигло 311 353. Выписались после лечения 24 037 пациентов, за все время выздоровели 9 548 076.Новых случаев не отмечено только в Ненецком автономном округе. Больше всего заразившихся в Санкт-Петербурге — 1341, Москве — 1335 (днем ранее было 1824), Подмосковье — 1180, Челябинской и Свердловской областях — по 445, Краснодарском крае — 432, Пермском — 401, Иркутской области — 390, Приморском крае — 369.Минимальный показатель отмечен на Чукотке — один заболевший, в Магаданской области их шесть, а в Туве и Республике Алтай — по девять.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 280 миллионов инфицированных, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20220103/koronavirus-1766458925.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19