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В Минобороны Южной Кореи прокомментировали инцидент со сбежавшим в КНДР
В Минобороны Южной Кореи прокомментировали инцидент со сбежавшим в КНДР - РИА Новости, 03.01.2022
В Минобороны Южной Кореи прокомментировали инцидент со сбежавшим в КНДР
Сбежавший в КНДР из Южной Кореи человек, предположительно, является северокорейцем, который ранее перешел границу и попал на Юг, сообщает агентство Ренхап со... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T11:09
2022-01-03T11:15
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
корейский полуостров
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сбежавший в КНДР из Южной Кореи человек, предположительно, является северокорейцем, который ранее перешел границу и попал на Юг, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.Ранее агентство передавало, что неизвестный в субботу пересек заграждения в восточной части провинции Канвондо и сбежал из Южной в Северную Корею. Данные о его личности не сообщались."Относительно пересечения границы власти предполагают, что это лицо является перебежчиком из Северной Кореи, они проверяют соответствующие факты", - приводит Ренхап заявление минобороны.Отмечается, что этот перебежчик из КНДР, по данным СМИ, в ноябре 2020 года преодолел ограждения на границе и проник на территорию Южной Кореи. После этого он работал на Юге уборщиком, что, по оценке агентства, говорит о том, что он мог столкнуться с экономическими трудностями.Позднее агентство Ренхап сообщило, что военные проанализировали записи камер видеонаблюдения и установили. что в двух ситуациях границу пересекал один и тот же человек - известно, что ему около 30 лет."По записям было установлено, что это тот же самый перебежчик, поэтому мы можем назвать его одним и тем же человеком", - сообщил пожелавший сохранить анонимность источник в минобороны.В воскресенье утром южнокорейские военные направили КНДР уведомление о произошедшем посредством восточной военной межкорейской линии связи. По данным агентства Ренхап, в понедельник северокорейские военные ответили, что получили сообщения южнокорейской стороны "о пересечении границы". Однако они не ответили на просьбу "о защите" перебежчика, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220102/pobeg-1766400878.html
кндр (северная корея)
южная корея
корейский полуостров
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, корейский полуостров
11:09 03.01.2022 (обновлено: 11:15 03.01.2022)
 
В Минобороны Южной Кореи прокомментировали инцидент со сбежавшим в КНДР

В Южной Корее считают, что сбежавший в КНДР ранее был северокорейским перебежчиком

© AP Photo / Ahn Young-joonСитуация на границе Северной и Южной Кореи
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сбежавший в КНДР из Южной Кореи человек, предположительно, является северокорейцем, который ранее перешел границу и попал на Юг, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Ранее агентство передавало, что неизвестный в субботу пересек заграждения в восточной части провинции Канвондо и сбежал из Южной в Северную Корею. Данные о его личности не сообщались.
"Относительно пересечения границы власти предполагают, что это лицо является перебежчиком из Северной Кореи, они проверяют соответствующие факты", - приводит Ренхап заявление минобороны.
Отмечается, что этот перебежчик из КНДР, по данным СМИ, в ноябре 2020 года преодолел ограждения на границе и проник на территорию Южной Кореи. После этого он работал на Юге уборщиком, что, по оценке агентства, говорит о том, что он мог столкнуться с экономическими трудностями.
Граница Южной Кореи и КНДР - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
Вчера, 04:56
Неизвестный сбежал из Южной Кореи в КНДР
Позднее агентство Ренхап сообщило, что военные проанализировали записи камер видеонаблюдения и установили. что в двух ситуациях границу пересекал один и тот же человек - известно, что ему около 30 лет.
"По записям было установлено, что это тот же самый перебежчик, поэтому мы можем назвать его одним и тем же человеком", - сообщил пожелавший сохранить анонимность источник в минобороны.
В воскресенье утром южнокорейские военные направили КНДР уведомление о произошедшем посредством восточной военной межкорейской линии связи. По данным агентства Ренхап, в понедельник северокорейские военные ответили, что получили сообщения южнокорейской стороны "о пересечении границы". Однако они не ответили на просьбу "о защите" перебежчика, говорится в сообщении.
 
В миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяКорейский полуостров
 
 
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