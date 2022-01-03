https://ria.ru/20220103/koreya-1766465397.html

В Минобороны Южной Кореи прокомментировали инцидент со сбежавшим в КНДР

В Минобороны Южной Кореи прокомментировали инцидент со сбежавшим в КНДР - РИА Новости, 03.01.2022

В Минобороны Южной Кореи прокомментировали инцидент со сбежавшим в КНДР

Сбежавший в КНДР из Южной Кореи человек, предположительно, является северокорейцем, который ранее перешел границу и попал на Юг, сообщает агентство Ренхап со... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T11:09

2022-01-03T11:09

2022-01-03T11:15

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

корейский полуостров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570912685_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_17c4e798c9b3872da3692ef47b865548.jpg

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сбежавший в КНДР из Южной Кореи человек, предположительно, является северокорейцем, который ранее перешел границу и попал на Юг, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.Ранее агентство передавало, что неизвестный в субботу пересек заграждения в восточной части провинции Канвондо и сбежал из Южной в Северную Корею. Данные о его личности не сообщались."Относительно пересечения границы власти предполагают, что это лицо является перебежчиком из Северной Кореи, они проверяют соответствующие факты", - приводит Ренхап заявление минобороны.Отмечается, что этот перебежчик из КНДР, по данным СМИ, в ноябре 2020 года преодолел ограждения на границе и проник на территорию Южной Кореи. После этого он работал на Юге уборщиком, что, по оценке агентства, говорит о том, что он мог столкнуться с экономическими трудностями.Позднее агентство Ренхап сообщило, что военные проанализировали записи камер видеонаблюдения и установили. что в двух ситуациях границу пересекал один и тот же человек - известно, что ему около 30 лет."По записям было установлено, что это тот же самый перебежчик, поэтому мы можем назвать его одним и тем же человеком", - сообщил пожелавший сохранить анонимность источник в минобороны.В воскресенье утром южнокорейские военные направили КНДР уведомление о произошедшем посредством восточной военной межкорейской линии связи. По данным агентства Ренхап, в понедельник северокорейские военные ответили, что получили сообщения южнокорейской стороны "о пересечении границы". Однако они не ответили на просьбу "о защите" перебежчика, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220102/pobeg-1766400878.html

кндр (северная корея)

южная корея

корейский полуостров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кндр (северная корея), южная корея, корейский полуостров