https://ria.ru/20220103/klyushin-1766516127.html
Суд в США перенес слушания по делу против российского бизнесмена Клюшина
Суд в США перенес слушания по делу против российского бизнесмена Клюшина - РИА Новости, 03.01.2022
Суд в США перенес слушания по делу против российского бизнесмена Клюшина
Суд в США перенес слушания по делу против экстрадированного из Швейцарии российского бизнесмена Владислава Клюшина на 5 января, следует из трансляции заседания. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T23:25
2022-01-03T23:25
2022-01-03T23:29
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Суд в США перенес слушания по делу против экстрадированного из Швейцарии российского бизнесмена Владислава Клюшина на 5 января, следует из трансляции заседания.О переносе и дополнительном времени просил адвокат Клюшина.Власти США обвиняют Клюшина в использовании при операциях с ценными бумагами непубличной корпоративной информации, похищенной хакерскими методами с участием нескольких сообщников. Россиянин является учредителем компании "M13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга.Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США 18 декабря 2021 года. Представитель посольства РФ в Берне Владимир Хохлов заявлял РИА Новости, что выдача российского бизнесмена в США является очередным эпизодом "охоты" Вашингтона на граждан России в третьих странах. Экстрадиция произошла спустя несколько дней после того, как швейцарский Федеральный суд отклонил жалобу адвокатов Клюшина на решение о его выдаче в США.Как отмечал ранее американский минюст, по одному делу с Клюшиным проходят еще четверо российских граждан: Иван Ермаков, Николай Румянцев, Игорь Сладков и Михаил Ирзак.
https://ria.ru/20220103/klyushin-1766505019.html
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в мире, сша, вашингтон (город), россия
23:25 03.01.2022 (обновлено: 23:29 03.01.2022)
Суд в США перенес слушания по делу против российского бизнесмена Клюшина
Суд в США перенес на 5 января слушания по делу экстрадированного бизнесмена Клюшина
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Суд в США перенес слушания по делу против экстрадированного из Швейцарии российского бизнесмена Владислава Клюшина на 5 января, следует из трансляции заседания.
О переносе и дополнительном времени просил адвокат Клюшина.
Власти США обвиняют Клюшина в использовании при операциях с ценными бумагами непубличной корпоративной информации, похищенной хакерскими методами с участием нескольких сообщников. Россиянин является учредителем компании "M13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга.
Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США 18 декабря 2021 года. Представитель посольства РФ в Берне Владимир Хохлов заявлял РИА Новости, что выдача российского бизнесмена в США
является очередным эпизодом "охоты" Вашингтона
на граждан России
в третьих странах. Экстрадиция произошла спустя несколько дней после того, как швейцарский Федеральный суд отклонил жалобу адвокатов Клюшина на решение о его выдаче в США.
Как отмечал ранее американский минюст, по одному делу с Клюшиным проходят еще четверо российских граждан: Иван Ермаков, Николай Румянцев, Игорь Сладков и Михаил Ирзак.