https://ria.ru/20220103/klyushin-1766516127.html

Суд в США перенес слушания по делу против российского бизнесмена Клюшина

Суд в США перенес слушания по делу против российского бизнесмена Клюшина - РИА Новости, 03.01.2022

Суд в США перенес слушания по делу против российского бизнесмена Клюшина

Суд в США перенес слушания по делу против экстрадированного из Швейцарии российского бизнесмена Владислава Клюшина на 5 января, следует из трансляции заседания. РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T23:25

2022-01-03T23:25

2022-01-03T23:29

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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Суд в США перенес слушания по делу против экстрадированного из Швейцарии российского бизнесмена Владислава Клюшина на 5 января, следует из трансляции заседания.О переносе и дополнительном времени просил адвокат Клюшина.Власти США обвиняют Клюшина в использовании при операциях с ценными бумагами непубличной корпоративной информации, похищенной хакерскими методами с участием нескольких сообщников. Россиянин является учредителем компании "M13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга.Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США 18 декабря 2021 года. Представитель посольства РФ в Берне Владимир Хохлов заявлял РИА Новости, что выдача российского бизнесмена в США является очередным эпизодом "охоты" Вашингтона на граждан России в третьих странах. Экстрадиция произошла спустя несколько дней после того, как швейцарский Федеральный суд отклонил жалобу адвокатов Клюшина на решение о его выдаче в США.Как отмечал ранее американский минюст, по одному делу с Клюшиным проходят еще четверо российских граждан: Иван Ермаков, Николай Румянцев, Игорь Сладков и Михаил Ирзак.

https://ria.ru/20220103/klyushin-1766505019.html

https://ria.ru/20211219/klyushin-1764463730.html

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