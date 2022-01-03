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СМИ узнали о доступе арестованного в США Клюшина к данным о ГРУ
СМИ узнали о доступе арестованного в США Клюшина к данным о ГРУ - РИА Новости, 03.01.2022
СМИ узнали о доступе арестованного в США Клюшина к данным о ГРУ
Российский бизнесмен Владислав Клюшин, предположительно, имел доступ к документам российской разведки, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T19:13
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в мире
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Российский бизнесмен Владислав Клюшин, предположительно, имел доступ к документам российской разведки, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Власти США подозревают Клюшина в использовании при операциях с ценными бумагами непубличной корпоративной информации, похищенной хакерскими методами с участием нескольких сообщников. Россиянин является учредителем компании "M13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга.Согласно агентству, Клюшин якобы имел доступ к документам, касающимся "кампании по взлому серверов Демократической партии США в 2016 году во время выборов". По мнению источников агентства, эти документы якобы демонстрируют, что взломом руководила группа хакеров Fancy Bear, которых на Западе связывают с российской разведкой.Источники считают, что такие данные могут впервые предоставить США доказательства предполагаемых попыток России повлиять на американские выборы.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США 18 декабря 2021 года. Представитель посольства РФ в Берне Владимир Хохлов заявлял ранее РИА Новости, что выдача российского бизнесмена в США является очередным эпизодом "охоты" Вашингтона на граждан России в третьих странах. Экстрадиция произошла спустя несколько дней после того, как швейцарский Федеральный суд отклонил жалобу адвокатов Клюшина на решение о его выдаче в США.Как заявлял ранее американский минюст, по одному делу с Клюшиным проходят еще четверо российских граждан: Иван Ермаков, Николай Румянцев, Игорь Сладков и Михаил Ирзак.
https://ria.ru/20211220/klyushin-1764518801.html
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в мире, сша, вашингтон (город), гру рф, россия
19:13 03.01.2022
 
СМИ узнали о доступе арестованного в США Клюшина к данным о ГРУ

Bloomberg: арестованный в США Клюшин имел доступ к документам российской разведки

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкСотрудники ФБР и полиции в Вашингтоне
Сотрудники ФБР и полиции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Сотрудники ФБР и полиции в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Российский бизнесмен Владислав Клюшин, предположительно, имел доступ к документам российской разведки, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Власти США подозревают Клюшина в использовании при операциях с ценными бумагами непубличной корпоративной информации, похищенной хакерскими методами с участием нескольких сообщников. Россиянин является учредителем компании "M13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга.
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В МИД пообещали добиваться возвращения Клюшина в Россию
Согласно агентству, Клюшин якобы имел доступ к документам, касающимся "кампании по взлому серверов Демократической партии США в 2016 году во время выборов". По мнению источников агентства, эти документы якобы демонстрируют, что взломом руководила группа хакеров Fancy Bear, которых на Западе связывают с российской разведкой.
Источники считают, что такие данные могут впервые предоставить США доказательства предполагаемых попыток России повлиять на американские выборы.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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19 декабря 2021, 13:07
Посольство России отреагировало на экстрадицию Клюшина в США
Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США 18 декабря 2021 года. Представитель посольства РФ в Берне Владимир Хохлов заявлял ранее РИА Новости, что выдача российского бизнесмена в США является очередным эпизодом "охоты" Вашингтона на граждан России в третьих странах. Экстрадиция произошла спустя несколько дней после того, как швейцарский Федеральный суд отклонил жалобу адвокатов Клюшина на решение о его выдаче в США.
Как заявлял ранее американский минюст, по одному делу с Клюшиным проходят еще четверо российских граждан: Иван Ермаков, Николай Румянцев, Игорь Сладков и Михаил Ирзак.
 
В миреСШАВашингтон (город)ГРУ РФРоссия
 
 
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