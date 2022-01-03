https://ria.ru/20220103/klyushin-1766505019.html

СМИ узнали о доступе арестованного в США Клюшина к данным о ГРУ

СМИ узнали о доступе арестованного в США Клюшина к данным о ГРУ - РИА Новости, 03.01.2022

СМИ узнали о доступе арестованного в США Клюшина к данным о ГРУ

Российский бизнесмен Владислав Клюшин, предположительно, имел доступ к документам российской разведки, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T19:13

2022-01-03T19:13

2022-01-03T19:13

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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Российский бизнесмен Владислав Клюшин, предположительно, имел доступ к документам российской разведки, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Власти США подозревают Клюшина в использовании при операциях с ценными бумагами непубличной корпоративной информации, похищенной хакерскими методами с участием нескольких сообщников. Россиянин является учредителем компании "M13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга.Согласно агентству, Клюшин якобы имел доступ к документам, касающимся "кампании по взлому серверов Демократической партии США в 2016 году во время выборов". По мнению источников агентства, эти документы якобы демонстрируют, что взломом руководила группа хакеров Fancy Bear, которых на Западе связывают с российской разведкой.Источники считают, что такие данные могут впервые предоставить США доказательства предполагаемых попыток России повлиять на американские выборы.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США 18 декабря 2021 года. Представитель посольства РФ в Берне Владимир Хохлов заявлял ранее РИА Новости, что выдача российского бизнесмена в США является очередным эпизодом "охоты" Вашингтона на граждан России в третьих странах. Экстрадиция произошла спустя несколько дней после того, как швейцарский Федеральный суд отклонил жалобу адвокатов Клюшина на решение о его выдаче в США.Как заявлял ранее американский минюст, по одному делу с Клюшиным проходят еще четверо российских граждан: Иван Ермаков, Николай Румянцев, Игорь Сладков и Михаил Ирзак.

https://ria.ru/20211220/klyushin-1764518801.html

https://ria.ru/20211219/ssha-1764429481.html

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