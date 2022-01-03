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Один из актеров "Гарри Поттера" рассказал, почему не снялся в спецвыпуске
Один из актеров "Гарри Поттера" рассказал, почему не снялся в спецвыпуске - РИА Новости, 03.01.2022
Один из актеров "Гарри Поттера" рассказал, почему не снялся в спецвыпуске
Британский актер Дэвид Тьюлис, сыгравший в фильмах о Гарри Поттере роль оборотня и преподавателя Защиты от Темных Искусств Римуса Люпина, заявил, что не принял... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T17:36
2022-01-03T17:36
2022-01-03T17:36
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Британский актер Дэвид Тьюлис, сыгравший в фильмах о Гарри Поттере роль оборотня и преподавателя Защиты от Темных Искусств Римуса Люпина, заявил, что не принял участие в съемках спецвыпуска "поттерианы" из-за неудачной старой шутки."Многие из вас спрашивают, почему я не присутствовал на недавнем воссоединении актеров Гарри Поттера. В прошлом году, как некоторые из вас могут припомнить, я по глупости опубликовал, как мне казалось, забавное изображение фигурки Люпина, к которой я прикрепил несколько комичные большие ноги. Похоже, я сделал это в важную годовщину, чем многих расстроил", — написал актер в своем Instagram.По его словам, из-за этого поста "огромное количество фанатов (и некоторых актеров) вышли на улицы в знак протеста и подписали петицию с требованием запретить мне участвовать в любых будущих торжествах, посвященных Гарри Поттеру".Тьюлис также оправдался тем, что идея сделать карикатурный образ Люпина принадлежала его жене. Сам актер "не осознал" всей важности даты для фанатов и в итоге удалил сообщение по рекомендации юристов.Тьюлис стал не единственным актером, кого не было в спецвыпуске. Например, в кадре не появились Брендон Глисон (Аластор Грюм), Роберт Паттинсон (Седрик Диггори), Мэгги Смит (Минерва Макгонагалл), Клеманс Поэзи (Флер Делакур), а также половина актеров, игравших членов семьи Уизли.Ранее СМИ сообщали, что в спецвыпуске не будет британской писательницы, автора серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг из-за ее высказываний о трансгендерах. Позднее, как оказалось, Роулинг "присутствовала", но только на архивных кадрах 2019 года.В спецвыпуске "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс" рассказывается об истории создания фильмов в формате новых интервью и бесед с актерами франшизы, режиссерами, продюсерами. Также в картину включены архивные кадры со съемок.Спецвыпуск вышел на HBO Max 1 января 2022 года. Значительную часть эпизода занимают беседы между актерами, которые играли главные роли в фильмах: Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт.Серия из восьми фильмов "Гарри Поттер" снята компанией Warner Bros по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Первый фильм "Гарри Поттер и философский камень" вышел на экраны кинотеатров 16 ноября 2001 года. Финальная картина "Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2" вышла в 2011 году.
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джоан роулинг (джоан мюррэй), роберт паттинсон, дэниел рэдклифф, эмма уотсон, гарри поттер, знаменитости, новости культуры, кино и сериалы
Один из актеров "Гарри Поттера" рассказал, почему не снялся в спецвыпуске
Дэвид Тьюлис объяснил причины в своем Instagram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости.
Британский актер Дэвид Тьюлис, сыгравший в фильмах о Гарри Поттере роль оборотня и преподавателя Защиты от Темных Искусств Римуса Люпина, заявил
, что не принял участие в съемках спецвыпуска "поттерианы" из-за неудачной старой шутки.
"Многие из вас спрашивают, почему я не присутствовал на недавнем воссоединении актеров Гарри Поттера. В прошлом году, как некоторые из вас могут припомнить, я по глупости опубликовал, как мне казалось, забавное изображение фигурки Люпина, к которой я прикрепил несколько комичные большие ноги. Похоже, я сделал это в важную годовщину, чем многих расстроил", — написал актер в своем Instagram.
По его словам, из-за этого поста "огромное количество фанатов (и некоторых актеров) вышли на улицы в знак протеста и подписали петицию с требованием запретить мне участвовать в любых будущих торжествах, посвященных Гарри Поттеру".
Тьюлис также оправдался тем, что идея сделать карикатурный образ Люпина принадлежала его жене. Сам актер "не осознал" всей важности даты для фанатов и в итоге удалил сообщение по рекомендации юристов.
Тьюлис стал не единственным актером, кого не было в спецвыпуске. Например, в кадре не появились Брендон Глисон (Аластор Грюм), Роберт Паттинсон (Седрик Диггори), Мэгги Смит (Минерва Макгонагалл), Клеманс Поэзи (Флер Делакур), а также половина актеров, игравших членов семьи Уизли.
Ранее СМИ сообщали, что в спецвыпуске не будет британской писательницы, автора серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг из-за ее высказываний о трансгендерах. Позднее, как оказалось, Роулинг "присутствовала", но только на архивных кадрах 2019 года.
В спецвыпуске "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс" рассказывается об истории создания фильмов в формате новых интервью и бесед с актерами франшизы, режиссерами, продюсерами. Также в картину включены архивные кадры со съемок.
Спецвыпуск вышел на HBO Max 1 января 2022 года. Значительную часть эпизода занимают беседы между актерами, которые играли главные роли в фильмах: Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт.
Серия из восьми фильмов "Гарри Поттер" снята компанией Warner Bros по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Первый фильм "Гарри Поттер и философский камень" вышел на экраны кинотеатров 16 ноября 2001 года. Финальная картина "Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2" вышла в 2011 году.