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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220103/kino-1766467066.html
Новый "Последний богатырь" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Новый "Последний богатырь" возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 03.01.2022
Новый "Последний богатырь" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Фильм "Последний богатырь: посланник тьмы" стал лидером проката в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T12:46
2022-01-03T12:46
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Фильм "Последний богатырь: посланник тьмы" стал лидером проката в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.По итогам уикенда заработал более 460 миллионов, а всего к концу второй недели проката собрал 916,9 миллиона рублей.Картина является второй частью франшизы и рассказывает о том, как в сказочном царстве Белогорье жители готовятся к свадьбе Ивана и Василисы. Но неожиданно ее похищают, а жених и его друзья оказываются в современной Москве.В фильме снимались Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Сергей Бурунов.На втором месте по сборам оказался "Человек-Паук: Нет пути домой", он заработал 281,3 миллиона. Общие сборы в России составили два миллиарда 562 миллиона рублей. А в мире, по сообщению Deadline, почти 1,4 миллиарда долларов: таким образом фильм занял 12 место в списке самых кассовых картин в истории.В прошлом фильме впервые в киноистории персонажа личность Человека-паука была раскрыта. Чтобы справиться с этим, Питер Паркер попросил помощи у Доктора Стрэнджа. В ролях: Том Холланд (Человек-Паук), Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж), Зендея (Эм Джей) и другие.Третью строчку занял мультфильм "Зверопой 2" (144 миллиона рублей за выходные и 381 миллион за две недели проката).Среди новинок: "Три богатыря и конь на троне" (111 миллионов рублей) и "Чемпион мира" с Хабенским и Янковским (87 миллионов рублей).
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москва, снг, бенедикт камбербэтч, том холланд, сергей бурунов, россия, знаменитости, новости культуры, кино и сериалы
12:46 03.01.2022
 
Новый "Последний богатырь" возглавил прокат в России и СНГ за выходные

"Последний богатырь: посланник тьмы" возглавил прокат в России и СНГ за выходные

© DisneyКадр из фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы"
Кадр из фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы
© Disney
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Фильм "Последний богатырь: посланник тьмы" стал лидером проката в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.
По итогам уикенда заработал более 460 миллионов, а всего к концу второй недели проката собрал 916,9 миллиона рублей.
Картина является второй частью франшизы и рассказывает о том, как в сказочном царстве Белогорье жители готовятся к свадьбе Ивана и Василисы. Но неожиданно ее похищают, а жених и его друзья оказываются в современной Москве.
В фильме снимались Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Сергей Бурунов.
© DisneyКадр из фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы"
Кадр из фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы
© Disney
Кадр из фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы"
На втором месте по сборам оказался "Человек-Паук: Нет пути домой", он заработал 281,3 миллиона. Общие сборы в России составили два миллиарда 562 миллиона рублей. А в мире, по сообщению Deadline, почти 1,4 миллиарда долларов: таким образом фильм занял 12 место в списке самых кассовых картин в истории.
© Marvel Studios Inc. (2021)Зендея и Холланд в фильме "Человек-паук: Нет пути домой"
Кадр из фильма Человек-паук: Нет пути домой
© Marvel Studios Inc. (2021)
Зендея и Холланд в фильме "Человек-паук: Нет пути домой"
В прошлом фильме впервые в киноистории персонажа личность Человека-паука была раскрыта. Чтобы справиться с этим, Питер Паркер попросил помощи у Доктора Стрэнджа. В ролях: Том Холланд (Человек-Паук), Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж), Зендея (Эм Джей) и другие.
© UPIКадр из мультфильма "Зверопой 2"
Кадр из мультфильма Зверопой 2
© UPI
Кадр из мультфильма "Зверопой 2"
Третью строчку занял мультфильм "Зверопой 2" (144 миллиона рублей за выходные и 381 миллион за две недели проката).
Среди новинок: "Три богатыря и конь на троне" (111 миллионов рублей) и "Чемпион мира" с Хабенским и Янковским (87 миллионов рублей).
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