https://ria.ru/20220103/kino-1766467066.html

Новый "Последний богатырь" возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Новый "Последний богатырь" возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 03.01.2022

Новый "Последний богатырь" возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Фильм "Последний богатырь: посланник тьмы" стал лидером проката в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T12:46

2022-01-03T12:46

2022-01-03T12:46

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Фильм "Последний богатырь: посланник тьмы" стал лидером проката в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.По итогам уикенда заработал более 460 миллионов, а всего к концу второй недели проката собрал 916,9 миллиона рублей.Картина является второй частью франшизы и рассказывает о том, как в сказочном царстве Белогорье жители готовятся к свадьбе Ивана и Василисы. Но неожиданно ее похищают, а жених и его друзья оказываются в современной Москве.В фильме снимались Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Сергей Бурунов.На втором месте по сборам оказался "Человек-Паук: Нет пути домой", он заработал 281,3 миллиона. Общие сборы в России составили два миллиарда 562 миллиона рублей. А в мире, по сообщению Deadline, почти 1,4 миллиарда долларов: таким образом фильм занял 12 место в списке самых кассовых картин в истории.В прошлом фильме впервые в киноистории персонажа личность Человека-паука была раскрыта. Чтобы справиться с этим, Питер Паркер попросил помощи у Доктора Стрэнджа. В ролях: Том Холланд (Человек-Паук), Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж), Зендея (Эм Джей) и другие.Третью строчку занял мультфильм "Зверопой 2" (144 миллиона рублей за выходные и 381 миллион за две недели проката).Среди новинок: "Три богатыря и конь на троне" (111 миллионов рублей) и "Чемпион мира" с Хабенским и Янковским (87 миллионов рублей).

https://ria.ru/20211230/kino-1765891067.html

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москва, снг, бенедикт камбербэтч, том холланд, сергей бурунов, россия, знаменитости, новости культуры, кино и сериалы