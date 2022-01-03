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В Хабаровске в новогоднюю ночь мужчина поджег фейерверк в жилом доме
В Хабаровске в новогоднюю ночь мужчина поджег фейерверк в жилом доме - РИА Новости, 03.01.2022
В Хабаровске в новогоднюю ночь мужчина поджег фейерверк в жилом доме
Нетрезвый мужчина в новогоднюю ночь поджег фейерверк в подъезде многоквартирного дома Хабаровска, полиция выясняет обстоятельства, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T09:37
2022-01-03T09:58
происшествия
хабаровский край
хабаровск
новый год
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ХАБАРОВСК, 3 янв - РИА Новости. Нетрезвый мужчина в новогоднюю ночь поджег фейерверк в подъезде многоквартирного дома Хабаровска, полиция выясняет обстоятельства, сообщил РИА Новости специалист группы по связям со СМИ городского управления МВД Кирилл Блинов.В интернете распространилось видео с камер наблюдения в многоквартирном доме Хабаровска , где мужчина прямо в подъезде поджигает фейерверк. Салют начал взрываться в его руках, когда тот едва успел выйти на улицу. Залпы попали в припаркованные рядом автомобили.Как рассказал РИА Новости сосед мужчины по дому, Дмитрий Родин, история произошла в новогоднюю ночь - почти в 2.00 первого января."Наши дома расположены плечом к плечу по улице Павловича, три 22-этажные "свечки" ЖК Облака, в одном дворе. Мы из дома 5/2, а мужчина - из дома 5/3. У нас есть общий домовой чат. Так вот, первой заметила случившееся одна из наших соседок, она написала тревожное смс с просьбой что-то сделать, так как залпы салюта разрывались у мужчины в руках прямо на рядом припаркованные автомобили", - разъяснил собеседник.Он отметил, что в доме живет много сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников."По факту запуска новогодней пиротехники неизвестным гражданином в подъезде и во дворе жилого дома сотрудниками отдела полиции №3 УМВД России по Хабаровску проводится проверка. Проводятся мероприятия по установлению личности изображенного на видео мужчины. По окончанию проверки будет приято законное и обоснованное процессуальное решение", - сообщил Блинов.Как рассказал Родин, инициативная группа дома уже "вычислила" нарушителя. Им оказался мужчина, работающий вахтовым методом. Он находился в квартире своего брата, который на данный момент отсутствует в городе. С ним провели беседу."Пострадали ли машины? Никто ничего по этому поводу не писал в общий чат пока. Но я уверен, что туда, куда попадали искры и горящие частицы от салюта, лакокрасочное покрытие наверняка прожжено. Пока все отмечают праздники и вряд ли заметят, а вот позже... думаю, все найдут", - заключил Родин.
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РИА Новости
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60
353
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Мужчина поджигает фейерверк в подъезде жилого дома. Видео с камер наблюдения
Нетрезвый мужчина в новогоднюю ночь поджег фейерверк в подъезде многоквартирного дома Хабаровска, полиция выясняет обстоятельства.
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происшествия, хабаровский край, хабаровск, новый год
09:37 03.01.2022 (обновлено: 09:58 03.01.2022)
 
В Хабаровске в новогоднюю ночь мужчина поджег фейерверк в жилом доме

Нетрезвый мужчина в новогоднюю ночь поджег фейерверк в многоквартирном доме в Хабаровске

Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 3 янв - РИА Новости. Нетрезвый мужчина в новогоднюю ночь поджег фейерверк в подъезде многоквартирного дома Хабаровска, полиция выясняет обстоятельства, сообщил РИА Новости специалист группы по связям со СМИ городского управления МВД Кирилл Блинов.
В интернете распространилось видео с камер наблюдения в многоквартирном доме Хабаровска , где мужчина прямо в подъезде поджигает фейерверк. Салют начал взрываться в его руках, когда тот едва успел выйти на улицу. Залпы попали в припаркованные рядом автомобили.
Как рассказал РИА Новости сосед мужчины по дому, Дмитрий Родин, история произошла в новогоднюю ночь - почти в 2.00 первого января.
"Наши дома расположены плечом к плечу по улице Павловича, три 22-этажные "свечки" ЖК Облака, в одном дворе. Мы из дома 5/2, а мужчина - из дома 5/3. У нас есть общий домовой чат. Так вот, первой заметила случившееся одна из наших соседок, она написала тревожное смс с просьбой что-то сделать, так как залпы салюта разрывались у мужчины в руках прямо на рядом припаркованные автомобили", - разъяснил собеседник.
Фейерверк - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
2 января, 13:11
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Он отметил, что в доме живет много сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников.
"По факту запуска новогодней пиротехники неизвестным гражданином в подъезде и во дворе жилого дома сотрудниками отдела полиции №3 УМВД России по Хабаровску проводится проверка. Проводятся мероприятия по установлению личности изображенного на видео мужчины. По окончанию проверки будет приято законное и обоснованное процессуальное решение", - сообщил Блинов.
Как рассказал Родин, инициативная группа дома уже "вычислила" нарушителя. Им оказался мужчина, работающий вахтовым методом. Он находился в квартире своего брата, который на данный момент отсутствует в городе. С ним провели беседу.
"Пострадали ли машины? Никто ничего по этому поводу не писал в общий чат пока. Но я уверен, что туда, куда попадали искры и горящие частицы от салюта, лакокрасочное покрытие наверняка прожжено. Пока все отмечают праздники и вряд ли заметят, а вот позже... думаю, все найдут", - заключил Родин.
 
ПроисшествияХабаровский крайХабаровскНовый год
 
 
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