В Госдуме предложили разместить на алкоголе "страшные картинки"
Депутат Госдумы Хамзаев: на алкоголе нужно размещать "страшные картинки", как на сигаретах
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПродажа сигарет с картинками, предупреждающими о вреде курения
Продажа сигарет с картинками, предупреждающими о вреде курения. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев предложил обязать компании, распространяющие алкогольную продукцию, размещать на спиртных напитках "страшные картинки" по аналогии с сигаретной продукцией.
"В России на пачках сигарет достаточно давно размещают страшные картинки, которые предупреждают о вреде употребления никотиновой продукции. Считаю, что с алкоголем нужно поступить таким же образом. Примерно на площади 65-70% от упаковки размещать фото с трагическими последствиями потребления алкоголя", - сказал РИА Новости Хамзаев.
По его словам, на спиртных напитках также в обязательном порядке нужно прописывать, что "алкоголь убивает в любом количестве".
"Нам нужно отталкиваться от того, чтобы защитить граждан. Это главная цель", - заключил он.
Хамзаев, который является руководителем проекта "Трезвая Россия", ранее уже выступал с подобной инициативой, его команда даже разработала макеты иллюстраций о вреде употребления спиртного. Минздрав России тогда заявлял, что изучит идею размещения на алкогольной продукции страшных картинок, но никаких действий за этим не последовало.
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