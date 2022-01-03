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В Госдуме предложили разместить на алкоголе "страшные картинки"
В Госдуме предложили разместить на алкоголе "страшные картинки" - РИА Новости, 03.01.2022
В Госдуме предложили разместить на алкоголе "страшные картинки"
Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев предложил обязать компании, распространяющие алкогольную продукцию, размещать на спиртных напитках "страшные... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T06:36
2022-01-03T06:36
общество
москва
единая россия
госдума рф
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
султан хамзаев
трезвая россия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев предложил обязать компании, распространяющие алкогольную продукцию, размещать на спиртных напитках "страшные картинки" по аналогии с сигаретной продукцией.По его словам, на спиртных напитках также в обязательном порядке нужно прописывать, что "алкоголь убивает в любом количестве"."Нам нужно отталкиваться от того, чтобы защитить граждан. Это главная цель", - заключил он.Хамзаев, который является руководителем проекта "Трезвая Россия", ранее уже выступал с подобной инициативой, его команда даже разработала макеты иллюстраций о вреде употребления спиртного. Минздрав России тогда заявлял, что изучит идею размещения на алкогольной продукции страшных картинок, но никаких действий за этим не последовало.
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общество, москва, единая россия, госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), султан хамзаев, трезвая россия, россия
06:36 03.01.2022
 
В Госдуме предложили разместить на алкоголе "страшные картинки"

Депутат Госдумы Хамзаев: на алкоголе нужно размещать "страшные картинки", как на сигаретах

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПродажа сигарет с картинками, предупреждающими о вреде курения
Продажа сигарет с картинками, предупреждающими о вреде курения - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Продажа сигарет с картинками, предупреждающими о вреде курения. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев предложил обязать компании, распространяющие алкогольную продукцию, размещать на спиртных напитках "страшные картинки" по аналогии с сигаретной продукцией.

"В России на пачках сигарет достаточно давно размещают страшные картинки, которые предупреждают о вреде употребления никотиновой продукции. Считаю, что с алкоголем нужно поступить таким же образом. Примерно на площади 65-70% от упаковки размещать фото с трагическими последствиями потребления алкоголя", - сказал РИА Новости Хамзаев.

По его словам, на спиртных напитках также в обязательном порядке нужно прописывать, что "алкоголь убивает в любом количестве".
"Нам нужно отталкиваться от того, чтобы защитить граждан. Это главная цель", - заключил он.
Хамзаев, который является руководителем проекта "Трезвая Россия", ранее уже выступал с подобной инициативой, его команда даже разработала макеты иллюстраций о вреде употребления спиртного. Минздрав России тогда заявлял, что изучит идею размещения на алкогольной продукции страшных картинок, но никаких действий за этим не последовало.
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ОбществоМоскваЕдиная РоссияГосдума РФМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Султан ХамзаевТрезвая РоссияРоссия
 
 
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