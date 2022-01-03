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В Госдуме предложили разместить на алкоголе "страшные картинки"

В Госдуме предложили разместить на алкоголе "страшные картинки" - РИА Новости, 03.01.2022

В Госдуме предложили разместить на алкоголе "страшные картинки"

Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев предложил обязать компании, распространяющие алкогольную продукцию, размещать на спиртных напитках "страшные... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T06:36

2022-01-03T06:36

2022-01-03T06:36

общество

москва

единая россия

госдума рф

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

султан хамзаев

трезвая россия

россия

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев предложил обязать компании, распространяющие алкогольную продукцию, размещать на спиртных напитках "страшные картинки" по аналогии с сигаретной продукцией.По его словам, на спиртных напитках также в обязательном порядке нужно прописывать, что "алкоголь убивает в любом количестве"."Нам нужно отталкиваться от того, чтобы защитить граждан. Это главная цель", - заключил он.Хамзаев, который является руководителем проекта "Трезвая Россия", ранее уже выступал с подобной инициативой, его команда даже разработала макеты иллюстраций о вреде употребления спиртного. Минздрав России тогда заявлял, что изучит идею размещения на алкогольной продукции страшных картинок, но никаких действий за этим не последовало.

https://ria.ru/20211224/alkomarkety-1765280717.html

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общество, москва, единая россия, госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), султан хамзаев, трезвая россия, россия