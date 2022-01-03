https://ria.ru/20220103/karabakh-1766461525.html

В Карабахе задержали пограничника, застрелившего троих сослуживцев

В Карабахе задержали пограничника, застрелившего троих сослуживцев - РИА Новости, 03.01.2022

В Карабахе задержали пограничника, застрелившего троих сослуживцев

Задержан сержант, убивший трех военнослужащих пограничных войск государственной пограничной службы Азербайджана, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T09:54

2022-01-03T09:54

2022-01-03T09:54

в мире

азербайджан

нагорный карабах

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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БАКУ, 3 янв – РИА Новости. Задержан сержант, убивший трех военнослужащих пограничных войск государственной пограничной службы Азербайджана, сообщает в понедельник пресс-служба генпрокуратуры страны.Второго января около 18 часов военнослужащий азербайджанских пограничных войск по неизвестной причине открыл огонь по сослуживцам на пограничной заставе. В результате погибло три человека, стрелявший скрылся с места происшествия, бросив оружие."В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий Эльхан Эвезли 3 января 2022 года около 00.30 часов был обнаружен и задержан на территории села Малхелеф Лачинского района (в Карабахе - ред.). Руководство генеральной прокуратуры взяло уголовное дело под особый контроль и поручило продолжение расследования следственному управлению военной прокуратуры. В настоящее время продолжаются интенсивные следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211230/azerbaydzhan-1766118242.html

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в мире, азербайджан, нагорный карабах, ситуация на армяно-азербайджанской границе