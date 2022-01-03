https://ria.ru/20220103/karabakh-1766461525.html
В Карабахе задержали пограничника, застрелившего троих сослуживцев
В Карабахе задержали пограничника, застрелившего троих сослуживцев - РИА Новости, 03.01.2022
В Карабахе задержали пограничника, застрелившего троих сослуживцев
Задержан сержант, убивший трех военнослужащих пограничных войск государственной пограничной службы Азербайджана, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T09:54
2022-01-03T09:54
2022-01-03T09:54
в мире
азербайджан
нагорный карабах
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БАКУ, 3 янв – РИА Новости. Задержан сержант, убивший трех военнослужащих пограничных войск государственной пограничной службы Азербайджана, сообщает в понедельник пресс-служба генпрокуратуры страны.Второго января около 18 часов военнослужащий азербайджанских пограничных войск по неизвестной причине открыл огонь по сослуживцам на пограничной заставе. В результате погибло три человека, стрелявший скрылся с места происшествия, бросив оружие."В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий Эльхан Эвезли 3 января 2022 года около 00.30 часов был обнаружен и задержан на территории села Малхелеф Лачинского района (в Карабахе - ред.). Руководство генеральной прокуратуры взяло уголовное дело под особый контроль и поручило продолжение расследования следственному управлению военной прокуратуры. В настоящее время продолжаются интенсивные следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, азербайджан, нагорный карабах, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В Карабахе задержали пограничника, застрелившего троих сослуживцев
В Карабахе задержали азербайджанского пограничника, застрелившего троих сослуживцев