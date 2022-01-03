https://ria.ru/20220103/kaliningrad-1766466880.html
Смотровая площадка и велодорожки появятся на острове Канта в Калининграде
Смотровая площадка и велодорожки появятся на острове Канта в Калининграде - РИА Новости, 03.01.2022
Смотровая площадка и велодорожки появятся на острове Канта в Калининграде
Второй этап благоустройства острова Канта в центре Калининграда, где находится могила известного философа Иммануила Канта, проведут в 2022 году, на эти цели... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T11:25
2022-01-03T11:25
2022-01-03T11:27
туризм
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иммануил кант
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КАЛИНИНГРАД, 3 янв – РИА Новости. Второй этап благоустройства острова Канта в центре Калининграда, где находится могила известного философа Иммануила Канта, проведут в 2022 году, на эти цели власти выделили ещё 200 миллионов рублей, сообщил РИА Новости министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак."На острове Канта будет осуществлено благоустройство набережных по всему периметру, капитальный ремонт и сооружение новых инженерных сетей (электроснабжение, водоснабжение, канализация) на всей территории, включая ее западную часть, сооружение детских площадок, велосипедных дорожек, благоустройство подмостового пространства, не занятого баскетбольным комплексом, а также смотровой площадки на южной набережной", - рассказал Ермак.По словам министра, в 2022 году на острове Канта в Калининграде проведут капитальный ремонт системы освещения в западной части, сделают архитектурную подсветку подмостового пространства и западной набережной, построят объекты туристической инфраструктуры.На эти цели губернатор Калининградской области Антон Алиханов выделил еще 200 миллионов рублей. Ранее по инициативе губернатора было выделено 152 миллиона рублей на благоустройство этой территории. Благодаря преображению острова стало возможным проведение масштабных культурных акций и концертов с участием мировых звезд под открытым небом на площади у Кафедрального собора и мероприятий в самом парке."Что касается концертов - традиционно в последние выходные августа пройдет трехдневный фестиваль "Территория мира. Территория музыки" под открытым небом на площади перед кафедральным собором. Проведение Фестиваля уличных театров в первые выходные июня пока под вопросом (зависит от выделения президентского гранта)", - добавил министр.
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калининград, калининградская область, новости - туризм, иммануил кант, антон алиханов
11:25 03.01.2022 (обновлено: 11:27 03.01.2022)
Смотровая площадка и велодорожки появятся на острове Канта в Калининграде
Смотровую площадку и велодорожки построят на острове Канта в Калининграде в 2022 году
КАЛИНИНГРАД, 3 янв – РИА Новости. Второй этап благоустройства острова Канта в центре Калининграда, где находится могила известного философа Иммануила Канта, проведут в 2022 году, на эти цели власти выделили ещё 200 миллионов рублей, сообщил РИА Новости министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.
"На острове Канта будет осуществлено благоустройство набережных по всему периметру, капитальный ремонт и сооружение новых инженерных сетей (электроснабжение, водоснабжение, канализация) на всей территории, включая ее западную часть, сооружение детских площадок, велосипедных дорожек, благоустройство подмостового пространства, не занятого баскетбольным комплексом, а также смотровой площадки на южной набережной", - рассказал Ермак.
По словам министра, в 2022 году на острове Канта в Калининграде проведут капитальный ремонт системы освещения в западной части, сделают архитектурную подсветку подмостового пространства и западной набережной, построят объекты туристической инфраструктуры.
На эти цели губернатор Калининградской области Антон Алиханов выделил еще 200 миллионов рублей. Ранее по инициативе губернатора было выделено 152 миллиона рублей на благоустройство этой территории. Благодаря преображению острова стало возможным проведение масштабных культурных акций и концертов с участием мировых звезд под открытым небом на площади у Кафедрального собора и мероприятий в самом парке.
"Что касается концертов - традиционно в последние выходные августа пройдет трехдневный фестиваль "Территория мира. Территория музыки" под открытым небом на площади перед кафедральным собором. Проведение Фестиваля уличных театров в первые выходные июня пока под вопросом (зависит от выделения президентского гранта)", - добавил министр.