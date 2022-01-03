https://ria.ru/20220103/iran-1766459350.html

В Иране призвали привлечь США и Израиль к ответу за убийство Сулеймани

В Иране призвали привлечь США и Израиль к ответу за убийство Сулеймани - РИА Новости, 03.01.2022

В Иране призвали привлечь США и Израиль к ответу за убийство Сулеймани

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи призывает Совбез ООН привлечь к ответу США и Израиль за убийство генерала Касема Сулеймани, следует из письма Раванчи РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T09:15

2022-01-03T09:15

2022-01-03T09:15

в мире

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ирак

багдад (город)

совет безопасности оон

маджид тахт-раванчи

касем сулеймани

гибель иранского генерала касема сулеймани

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ООН, 3 янв – РИА Новости. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи призывает Совбез ООН привлечь к ответу США и Израиль за убийство генерала Касема Сулеймани, следует из письма Раванчи председателю СБ.Письмо направлено в связи со второй годовщиной убийства Сулеймани.В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.Как пишет Раванчи, Сулеймани играл значительную роль в борьбе с международным терроризмом, поэтому его убийство стало "большим подарком" для ИГ* и других террористических группировок, признанных таковыми Советом безопасности ООН."Учитывая тяжелые последствия этого террористического акта для международного мира и безопасности, Совет безопасности должен исполнить свои уставные обязательства и привлечь Соединенные Штаты и израильский режим к ответственности за планирование, поддержку и совершение этого террористического акта", - утверждает Раванчи.По словам постпреда, иранские вооруженные силы полны решимости продолжать путь Сулеймани, активно помогая странам и правительствам региона в соответствии с их просьбами "бороться с поддерживаемыми из-за рубежа террористическими группировками в регионе, пока они не будут полностью искоренены".* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20211214/sanktsii-1763757043.html

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в мире, оон, ирак, багдад (город), совет безопасности оон, маджид тахт-раванчи, касем сулеймани, гибель иранского генерала касема сулеймани, россия