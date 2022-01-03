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Назван "аномальный" признак инсульта у молодых людей
Назван "аномальный" признак инсульта у молодых людей - РИА Новости, 03.01.2022
Назван "аномальный" признак инсульта у молодых людей
Инсульт может случится у молодых людей с сосудистыми аномалиями, заявила в беседе с порталом "Доктор Питер" заведующая отделением неврологии Российского... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T06:09
2022-01-03T06:09
2022-01-03T06:09
общество
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
инсульт
россия
татьяна маневич
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Инсульт может случится у молодых людей с сосудистыми аномалиями, заявила в беседе с порталом "Доктор Питер" заведующая отделением неврологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-невролог Татьяна Маневич.Медик призвала следить за здоровьем в любом возрасте, поскольку нарушение мозгового кровообращения может произойти не только у пожилых людей.Врач отметила, что признаками начинающегося инсульта может быть сильная головная боль, нарушение мышления и речи, появившаяся слабость и неловкость в руках и ногах.Маневич пояснила, что при первых симптомах удара у пациента есть четыре часа, чтобы обратиться за медицинской помощью и начать лечение, благодаря чему можно спасти мозг от серьезных повреждений.
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общество, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, инсульт, россия, татьяна маневич
Назван "аномальный" признак инсульта у молодых людей
Врач Маневич: инсульт может случиться у молодых людей с сосудистыми аномалиями и диабетом