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Холли Берри опровергла сообщения о своем четвертом замужестве

Холли Берри опровергла сообщения о своем четвертом замужестве - РИА Новости, 03.01.2022

Холли Берри опровергла сообщения о своем четвертом замужестве

Американская актриса Холли Берри опровергла слухи о своем замужестве, разместив пост в своем Instagram. РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T13:30

2022-01-03T13:30

2022-01-03T13:31

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Американская актриса Холли Берри опровергла слухи о своем замужестве, разместив пост в своем Instagram.На снимке она запечатлена крупным планом с бойфрендом, музыкантом Ваном Хантом, с которым они вместе больше года.Ранее актриса опубликовала фото с Хантом, на котором они целуются на фоне панорамного окна с видом на океан и подписала его "Что же, это официально". Это заставило подписчиков Берри предположить, что она в четвертый раз вышла замуж.Ранее Берри была в отношениях с бейсболистом Дэвидом Джастисом, музыкантом Эриком Бене, фотомоделью Гэбриелом Обри и актером Оливье Мартинесом.

https://ria.ru/20211230/kino-1765891067.html

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холли берри, знаменитости, новости шоу-бизнеса, новости культуры, стиль жизни, шоу-бизнес