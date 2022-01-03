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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220103/halleberry-1766475786.html
Холли Берри опровергла сообщения о своем четвертом замужестве
Холли Берри опровергла сообщения о своем четвертом замужестве - РИА Новости, 03.01.2022
Холли Берри опровергла сообщения о своем четвертом замужестве
Американская актриса Холли Берри опровергла слухи о своем замужестве, разместив пост в своем Instagram. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T13:30
2022-01-03T13:31
холли берри
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Американская актриса Холли Берри опровергла слухи о своем замужестве, разместив пост в своем Instagram.На снимке она запечатлена крупным планом с бойфрендом, музыкантом Ваном Хантом, с которым они вместе больше года.Ранее актриса опубликовала фото с Хантом, на котором они целуются на фоне панорамного окна с видом на океан и подписала его "Что же, это официально". Это заставило подписчиков Берри предположить, что она в четвертый раз вышла замуж.Ранее Берри была в отношениях с бейсболистом Дэвидом Джастисом, музыкантом Эриком Бене, фотомоделью Гэбриелом Обри и актером Оливье Мартинесом.
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холли берри, знаменитости, новости шоу-бизнеса, новости культуры, стиль жизни, шоу-бизнес
13:30 03.01.2022 (обновлено: 13:31 03.01.2022)
 
Холли Берри опровергла сообщения о своем четвертом замужестве

Актриса Холли Берри опровергла сообщения о своем четвертом замужестве

© REUTERS / Mike BlakeАмериканская актриса Холли Берри перед церемонией вручения премии People's Choice Awards в Санта-Монике, Калифорния, США
Американская актриса Холли Берри перед церемонией вручения премии People's Choice Awards в Санта-Монике, Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / Mike Blake
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Американская актриса Холли Берри опровергла слухи о своем замужестве, разместив пост в своем Instagram.
"Мы просто повеселились на Новый год!, — написала Берри, — Люди явно поняли не так, как мы и предполагали. Но спасибо за пожелания, они действительно тронули наши сердца!"
На снимке она запечатлена крупным планом с бойфрендом, музыкантом Ваном Хантом, с которым они вместе больше года.
Ранее актриса опубликовала фото с Хантом, на котором они целуются на фоне панорамного окна с видом на океан и подписала его "Что же, это официально". Это заставило подписчиков Берри предположить, что она в четвертый раз вышла замуж.
Ранее Берри была в отношениях с бейсболистом Дэвидом Джастисом, музыкантом Эриком Бене, фотомоделью Гэбриелом Обри и актером Оливье Мартинесом.
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