https://ria.ru/20220103/granitsa-1766482036.html

В Польше заявили о попытке мигрантов пересечь границу

В Польше заявили о попытке мигрантов пересечь границу - РИА Новости, 03.01.2022

В Польше заявили о попытке мигрантов пересечь границу

Напряженная обстановка сохраняется на польско-белорусской границе, заявила пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи Польши Анна Михальская... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T14:26

2022-01-03T14:26

2022-01-03T14:26

в мире

белоруссия

минск

польша

александр лукашенко

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ВАРШАВА, 3 янв – РИА Новости. Напряженная обстановка сохраняется на польско-белорусской границе, заявила пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи Польши Анна Михальская журналистам в понедельник."Мы постоянно наблюдаем, что границу пытаются пересекать агрессивные лица. Этим иностранцам все время помогают белорусские службы. Неоднократно мы наблюдали, как белорусские службы, белорусские солдаты или сотрудники белорусской пограничной службы бросали камни или резали колючую проволоку даже тогда, когда там не было иностранцев", - сказала Михальская."Все время мы наблюдаем, что белорусские службы поддерживают напряжение на границе, не давая нам ни минуты спокойствия", -добавила она.По словам представителя пограничной стражи, число попыток нелегального пересечения границы в минувшем году возросло в сотни раз."Минувший год мы закрыли на 39714 попытках нелегального пересечения польско-белорусской границы. Годом ранее таких попыток было 122. В минувшем году на этом участке границы мы задержали 2800 нелегальным мигрантов, а год назад – 122", - рассказала она.Михальская напомнила, что скоро Польша начнет строительство на границе с Белоруссией капитального инженерного заграждения."Строительство заграждения за 1,5 миллиарда злотых (около 375 тысяч долларов)- это для нас большой вызов, с которым мы не сталкивались за нашу 30-летнюю историю. В ближайшее время соглашение будет подписано. Технические детали дорабатываются. Мы постараемся обеспечить безопасность тех фирм и тех людей, которые будут строить заграждение от атак с белорусской стороны", - сказала она.На границе Белоруссии и Польши последние месяцы скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша на фоне ситуации с мигрантами начинает строительство защитного сооружения на границе с Белоруссией. Предполагается строительство инженерного заграждения 180 километров длины, 5 метров высоты. Конструкцию оснастят камерами ночного видения, датчиками движения, камерами дневного видения.

https://ria.ru/20211227/polsha-1765721140.html

https://ria.ru/20211223/migranty-1765061422.html

белоруссия

минск

польша

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в мире, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко