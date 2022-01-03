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Депутат назвал заявление "ядерной пятерки" политической клятвой Гиппократа
Депутат назвал заявление "ядерной пятерки" политической клятвой Гиппократа - РИА Новости, 03.01.2022
Депутат назвал заявление "ядерной пятерки" политической клятвой Гиппократа
Заявление стран "ядерной пятерки" можно назвать политической клятвой Гиппократа, поскольку оно подчёркивает обеспечение мировой безопасности, Россия в этом... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T17:26
2022-01-03T17:26
сша
франция
владимир путин
совет безопасности оон
госдума рф
адальби шхагошев
россия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Заявление стран "ядерной пятерки" можно назвать политической клятвой Гиппократа, поскольку оно подчёркивает обеспечение мировой безопасности, Россия в этом вопросе занимает лидирующую позицию, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием, текст документа в понедельник был опубликован на сайте Кремля. МИД РФ отмечал, что заявление "ядерной пятерки" было подготовлено по российской инициативе."Именно сегодня получают практическое воплощение те предложения, с которыми Россия последний год-два выходит к своим западным (и не только западным) партнёрам. Это как политическая клятва Гиппократа - тот документ, который мы сейчас видим. Мы и весь мир очень хорошо осознаём, что такое ядерная война, где не может быть победителей, это саморазрушение мирового значения", - подчеркнул Шхагошев.Политик отметил роль России в обеспечении диалога по мировой безопасности, "РФ даёт понять своими практическими и прагматическими подходами намерения" показать всему миру важность этого коллективного сотрудничества."Россия сейчас становится инициатором всех серьёзных тем, которые касаются, так или иначе, глобальной безопасности… Сегодняшнее заявление является повесткой в мировой политике, которую в определенном смысле инициировала Россия. Год назад именно Владимир Путин говорил, что постоянные члены Совета безопасности (ООН) - те страны, о которых мы сейчас говорим - несут историческую ответственность за происходящее во всем мире, за глобальную безопасность", - добавил Шхагошев.Парламентарий также подчеркнул актуальность вопроса в рамках наращивания ядерного потенциала разными странами, поэтому, по его словам, "Россия остаётся лидером в вопросах обеспечения мировой безопасности".
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сша, франция, владимир путин, совет безопасности оон, госдума рф, адальби шхагошев, россия
17:26 03.01.2022
 
Депутат назвал заявление "ядерной пятерки" политической клятвой Гиппократа

Депутат Шхагошев назвал заявление о ядерной безопасности политической клятвой Гиппократа

© Фото пресс-службы депутатаДепутат Госдумы Адальби Шхагошев
Депутат Госдумы Адальби Шхагошев
© Фото пресс-службы депутата
Депутат Госдумы Адальби Шхагошев
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Заявление стран "ядерной пятерки" можно назвать политической клятвой Гиппократа, поскольку оно подчёркивает обеспечение мировой безопасности, Россия в этом вопросе занимает лидирующую позицию, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием, текст документа в понедельник был опубликован на сайте Кремля. МИД РФ отмечал, что заявление "ядерной пятерки" было подготовлено по российской инициативе.
Ракетный комплекс стратегического назначения Тополь - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
16:10
Лидеры стран "ядерной пятерки" выступили с общим заявлением о безопасности
"Именно сегодня получают практическое воплощение те предложения, с которыми Россия последний год-два выходит к своим западным (и не только западным) партнёрам. Это как политическая клятва Гиппократа - тот документ, который мы сейчас видим. Мы и весь мир очень хорошо осознаём, что такое ядерная война, где не может быть победителей, это саморазрушение мирового значения", - подчеркнул Шхагошев.
Политик отметил роль России в обеспечении диалога по мировой безопасности, "РФ даёт понять своими практическими и прагматическими подходами намерения" показать всему миру важность этого коллективного сотрудничества.
"Россия сейчас становится инициатором всех серьёзных тем, которые касаются, так или иначе, глобальной безопасности… Сегодняшнее заявление является повесткой в мировой политике, которую в определенном смысле инициировала Россия. Год назад именно Владимир Путин говорил, что постоянные члены Совета безопасности (ООН) - те страны, о которых мы сейчас говорим - несут историческую ответственность за происходящее во всем мире, за глобальную безопасность", - добавил Шхагошев.
Парламентарий также подчеркнул актуальность вопроса в рамках наращивания ядерного потенциала разными странами, поэтому, по его словам, "Россия остаётся лидером в вопросах обеспечения мировой безопасности".
 
СШАФранцияВладимир ПутинСовет Безопасности ООНГосдума РФАдальби ШхагошевРоссия
 
 
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