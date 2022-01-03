Депутат назвал заявление "ядерной пятерки" политической клятвой Гиппократа
Депутат Шхагошев назвал заявление о ядерной безопасности политической клятвой Гиппократа
© Фото пресс-службы депутатаДепутат Госдумы Адальби Шхагошев
© Фото пресс-службы депутата
Депутат Госдумы Адальби Шхагошев
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Заявление стран "ядерной пятерки" можно назвать политической клятвой Гиппократа, поскольку оно подчёркивает обеспечение мировой безопасности, Россия в этом вопросе занимает лидирующую позицию, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием, текст документа в понедельник был опубликован на сайте Кремля. МИД РФ отмечал, что заявление "ядерной пятерки" было подготовлено по российской инициативе.
"Именно сегодня получают практическое воплощение те предложения, с которыми Россия последний год-два выходит к своим западным (и не только западным) партнёрам. Это как политическая клятва Гиппократа - тот документ, который мы сейчас видим. Мы и весь мир очень хорошо осознаём, что такое ядерная война, где не может быть победителей, это саморазрушение мирового значения", - подчеркнул Шхагошев.
Политик отметил роль России в обеспечении диалога по мировой безопасности, "РФ даёт понять своими практическими и прагматическими подходами намерения" показать всему миру важность этого коллективного сотрудничества.
"Россия сейчас становится инициатором всех серьёзных тем, которые касаются, так или иначе, глобальной безопасности… Сегодняшнее заявление является повесткой в мировой политике, которую в определенном смысле инициировала Россия. Год назад именно Владимир Путин говорил, что постоянные члены Совета безопасности (ООН) - те страны, о которых мы сейчас говорим - несут историческую ответственность за происходящее во всем мире, за глобальную безопасность", - добавил Шхагошев.
Парламентарий также подчеркнул актуальность вопроса в рамках наращивания ядерного потенциала разными странами, поэтому, по его словам, "Россия остаётся лидером в вопросах обеспечения мировой безопасности".