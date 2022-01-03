https://ria.ru/20220103/gosduma-1766459943.html

Депутат Госдумы попросил проверить цирки, зоопарки и дельфинарии

Депутат Госдумы попросил проверить цирки, зоопарки и дельфинарии - РИА Новости, 03.01.2022

Депутат Госдумы попросил проверить цирки, зоопарки и дельфинарии

Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T09:28

2022-01-03T09:28

2022-01-03T09:28

общество

владимир бурматов

госдума рф

россия

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой организовать проверки цирков, зоопарков и других мест содержания животных на наличие лицензий для осуществления деятельности, запрос есть в распоряжении РИА Новости.Как напоминает парламентарий в обращении, согласно закону об ответственном обращении с животными, организации, ведущие деятельность по содержанию и использованию животных, были обязаны до 1 января 2021 года получить специальную лицензию - после 1 января 2022 года осуществление деятельности такими организациями без лицензии не допускается."Прошу вас дать поручение прокурорам субъектов Российской Федерации провести проверки действующих на территории субъектов Российской Федерации зоопарков, зоосадов, цирков, зоотеатров, дельфинариев, океанариумов на наличие лицензии на осуществляемую ими деятельность и на соответствие их деятельности законодательству", - указано в обращении.

https://ria.ru/20211224/leopard-1765267349.html

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общество, владимир бурматов, госдума рф, россия