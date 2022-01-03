https://ria.ru/20220103/gaz-1766477028.html

Политолог спрогнозировал непростой диалог по "Северному потоку — 2"

Политолог спрогнозировал непростой диалог по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 03.01.2022

Политолог спрогнозировал непростой диалог по "Северному потоку — 2"

Диалог по "Северному потоку 2" в наступившем 2022 году будет не простым, прогнозирует независимый эксперт-политолог Александр Камкин. РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T13:24

2022-01-03T13:24

2022-01-03T13:24

экономика

сша

европа

джо байден

северный поток — 2

александр камкин

александр панкин

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Диалог по "Северному потоку 2" в наступившем 2022 году будет не простым, прогнозирует независимый эксперт-политолог Александр Камкин.При этом он отметил, что "наступление" на проект наблюдается с трех фронтов. "Первый – внутригерманский, нападки "Зеленых", второй – общеевропейский: сейчас вносятся корректировки, усложняющие жизнь "Газпрому" в плане долгосрочных контрактов, и наконец, третий фронт – заокеанские партнеры, которые порой не предсказуемы в своих желаниях и санкционных стратегиях", - перечислил собеседник агентства.Он напомнил, что президент США Джо Байден, с одной стороны, не стал вкладывать в оборонный бюджет Штатов санкции против "Северного потока 2", с другой стороны, в Америке по этому вопросу наблюдается достаточно сильное давление лоббистских структур. "Поэтому диалог и в 2022 году будет непростым", - заключил Камкин.Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил РИА Новости, что процесс сертификации "Северного потока 2" может затянуться до лета, замминистра также не исключил новые меры США.РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.

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экономика, сша, европа, джо байден, северный поток — 2, александр камкин, александр панкин, россия