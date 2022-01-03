Политолог спрогнозировал непростой диалог по "Северному потоку — 2"
Политолог Камкин спрогнозировал непростой диалог по "Северному потоку — 2" в 2022 году
Строительство газопровода "Северный поток — 2"
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Диалог по "Северному потоку 2" в наступившем 2022 году будет не простым, прогнозирует независимый эксперт-политолог Александр Камкин.
"Если брать временной период год – то есть весь 2022 год, то здесь будут категорические императивы – это решение о вводе в эксплуатацию "Северного потока 2". Немецкий регулятор заявил, что где-то в середине, второй половине 2022 года будет окончательное решение по вводу в эксплуатацию", - сказал РИА Новости эксперт.
При этом он отметил, что "наступление" на проект наблюдается с трех фронтов. "Первый – внутригерманский, нападки "Зеленых", второй – общеевропейский: сейчас вносятся корректировки, усложняющие жизнь "Газпрому" в плане долгосрочных контрактов, и наконец, третий фронт – заокеанские партнеры, которые порой не предсказуемы в своих желаниях и санкционных стратегиях", - перечислил собеседник агентства.
Он напомнил, что президент США Джо Байден, с одной стороны, не стал вкладывать в оборонный бюджет Штатов санкции против "Северного потока 2", с другой стороны, в Америке по этому вопросу наблюдается достаточно сильное давление лоббистских структур. "Поэтому диалог и в 2022 году будет непростым", - заключил Камкин.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил РИА Новости, что процесс сертификации "Северного потока 2" может затянуться до лета, замминистра также не исключил новые меры США.
РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.