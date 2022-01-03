https://ria.ru/20220103/gaz-1766471210.html

Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину, заявили в МИД

Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину, заявили в МИД - РИА Новости, 03.01.2022

Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину, заявили в МИД

Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T12:05

2022-01-03T12:05

2022-01-03T12:05

экономика

киев

европа

владимир зеленский

газпром

алексей миллер

александр панкин

россия

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев выступает за продление контракта на транзит газа из РФ после 2024 года. Согласно транзитному контракту на пять лет, подписанному Россией и Украиной в конце декабря 2019 года, "Газпром" гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов в последующие четыре.Глава "Газпрома" Алексей Миллер подчеркивал, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС. При этом он указывал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.

https://ria.ru/20220103/gaz-1766458381.html

киев

европа

россия

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экономика, киев, европа, владимир зеленский, газпром, алексей миллер, александр панкин, россия