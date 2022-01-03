https://ria.ru/20220103/gaz-1766465869.html

Фьючерсы на газ в Европе торгуются ниже 800 долларов за тысячу кубометров

Фьючерсы на газ в Европе торгуются ниже 800 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 03.01.2022

Фьючерсы на газ в Европе торгуются ниже 800 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе опустились ниже 800 долларов за тысячу кубов в первый торговый день 2022 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T11:12

2022-01-03T11:12

2022-01-03T13:11

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Цены на газ в Европе опустились ниже 800 долларов за тысячу кубов в первый торговый день 2022 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.На открытии февральские фьючерсы торговались на уровне 817 долларов. Но затем снижение ускорилось, и к 10:20 мск бумаги подешевели до 772,4 доллара — на шесть процентов.В предыдущий торговый день, 31 декабря, котировки впервые с 10 ноября опускались ниже 800 долларов, а расчетная цена составила 821,9 доллара.Европейский газовый рынок лихорадит с лета: цены постепенно росли, а с начала осени несколько раз обновляли исторический максимум, после чего следовал некоторый спад. Очередной подъем зафиксировали 21 декабря — фьючерсы преодолели планку в 2190 долларов за тысячу кубов, а к самому концу года откатились ниже 800 долларов. Эксперты объясняли скачки влиянием нескольких факторов: рост цен они связывали с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, сокращением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии, а снижение обусловлено коррекцией, дополнительными поставками СПГ в Европу из США и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях. Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределенность с запуском "Северного потока — 2": трубопровод готов к работе, но, как ожидается, его запустят не ранее второго полугодия.Тем не менее таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было. Все это сказывается и на стоимости электричества для жителей Европейского союза.

https://ria.ru/20220102/gaz-1766422443.html

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экономика, азия, европа, северный поток — 2