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Цены на газ в Европе подобрались к отметке 1000 долларов

Цены на газ в Европе подобрались к отметке 1000 долларов - РИА Новости, 03.01.2022

Цены на газ в Европе подобрались к отметке 1000 долларов

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию первых в 2022 году торгов вплотную подобрались к отметке в тысячу долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T20:49

2022-01-03T20:49

2022-01-03T22:12

экономика

природный газ

цены на нефть

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию первых в 2022 году торгов вплотную подобрались к отметке в тысячу долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость ближайших, февральских, контрактов на открытии сессии составила 817 долларов, что близко к расчетной цене пятницы (821,9 доллара). Затем три часа фьючерсы дешевели, котировки опускались до 771,2 доллара. Однако примерно в 13:00 (мск) цены на газ начали расти. Локальный максимум составил 987,3 доллара, а цена закрытия — 982,6 доллара, что на 19,6 процента выше расчетной цены пятницы.В последний день декабря котировки опустились ниже 800 долларов впервые с 10 ноября.Стоимость газа коррекционно снижается после того, как 21 декабря она достигла исторического максимума в 2190,4 доллара. Это также может быть связано с дополнительными поставками СПГ в Европу из США и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.Однако, несмотря на краткосрочное падение, цены в декабре оставались высокими. Средняя стоимость январских фьючерсов на платформе ICE Futures, по расчетам РИА Новости, чуть ниже 1400 долларов, а на споте (по данным Spot TTF) аналогичный показатель составил почти 1340 долларов (в семь раз выше год к году).Ощутимый рост цен на сырье в Европе начался с весны прошлого года, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в одну тысячу долларов. Уже в декабре котировки выросли вдвое. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределенность с запуском "Северного потока — 2". Обе нитки трубопровода заполнены техническим газом, он готов к работе, однако, как ожидается, запустится не ранее второго полугодия 2022 года.

https://ria.ru/20220103/kazakhstan-1766507660.html

https://ria.ru/20220103/gaz-1766491576.html

https://ria.ru/20220103/gaz-1766471210.html

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экономика, природный газ, цены на нефть