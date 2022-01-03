https://ria.ru/20220103/frantsiya-1766495576.html

Во Франции заявили о намерении подтвердить приоритет ДНЯО

Во Франции заявили о намерении подтвердить приоритет ДНЯО - РИА Новости, 03.01.2022

Во Франции заявили о намерении подтвердить приоритет ДНЯО

Франция хочет внести позитивный вклад в десятую конференцию о Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и подтвердить приоритет этого договора,... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T17:12

2022-01-03T17:12

2022-01-03T17:12

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ПАРИЖ, 3 янв - РИА Новости. Франция хочет внести позитивный вклад в десятую конференцию о Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и подтвердить приоритет этого договора, сообщил в понедельник Елисейский дворец.Секретариат ООН ранее предложил либо перенести обзорную конференцию ДНЯО, либо провести ее в виртуальном формате из-за эпидемиологической обстановки с коронавирусом. Позднее председатель конференции Густаво Злаувинен предложил провести ее 1-26 августа 2022 года."Франция по-прежнему готова внести позитивный вклад в проведение 10-й Конференции по рассмотрению действия ДНЯО и сохранить авторитет и главенство этого договора по каждому из его трех столпов: ядерное разоружение, нераспространение ядерного оружия и мирное использование атома", - говорится в заявлении Елисейского дворца.Отмечается, что Франция "уже почти два года" координирует работу ядерных держав в связи с проведением конференции.Заявление французской стороны было обнародовано по случаю публикации заявления "ядерной пятерки". Лидеры КНР, РФ, Британии, США и Франции выступили за предотвращение ядерной войны и недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием.

https://radiosputnik.ria.ru/20220103/peregovory-ukraina-1766493579.html

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в мире, безопасность, сша, оон, франция, россия