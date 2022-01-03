https://ria.ru/20220103/evropa-1766461234.html

Европа недовольна переговорами Путина и Байдена

Европейцы оказались недовольны форматом переговоров Путина и Байдена - РИА Новости, 03.01.2022

Европа недовольна переговорами Путина и Байдена

Последний телефонный разговор президентов России и США вновь заставил Европу "почувствовать себя исключенной" из обсуждения ключевых вопросов международной... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T09:52

2022-01-03T09:52

2022-01-03T12:28

в мире

украина

сша

владимир путин

джо байден

евросоюз

россия

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Последний телефонный разговор президентов России и США вновь заставил Европу "почувствовать себя исключенной" из обсуждения ключевых вопросов международной повестки. Об этом пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.Несмотря на заверения США о тесном сотрудничестве с европейскими коллегами, последние фактически непричастны к переговорам о ситуации вокруг Украины и гарантиях безопасности, которых Россия требует от Запада, говорится в статье.В свою очередь, лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер призвал включить Евросоюз в переговорный процесс об архитектуре безопасности в качестве одной из наиболее заинтересованных сторон.Тем не менее, отмечает автор статьи, так называемая телефонная дипломатия России и США продолжает носить двусторонний характер.Владимир Путин и Джо Байден в ночь на 31 декабря провели телефонный разговор. По данным Кремля, глава Белого дома пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений между странами.

https://ria.ru/20211231/peregovory-1766283828.html

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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, евросоюз, россия