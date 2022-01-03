Европа недовольна переговорами Путина и Байдена

09:52 03.01.2022 (обновлено: 12:28 03.01.2022)
Европейцы оказались недовольны форматом переговоров Путина и Байдена
Der Tagesspiegel: Евросоюз хочет быть включенным в переговорный процесс России и США
© REUTERS / White House/Adam SchultzПрезидент США Джо Байден во время разговора с президентом России Владимиром Путиным
Президент США Джо Байден во время разговора с президентом России Владимиром Путиным
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Последний телефонный разговор президентов России и США вновь заставил Европу "почувствовать себя исключенной" из обсуждения ключевых вопросов международной повестки. Об этом пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.
Несмотря на заверения США о тесном сотрудничестве с европейскими коллегами, последние фактически непричастны к переговорам о ситуации вокруг Украины и гарантиях безопасности, которых Россия требует от Запада, говорится в статье.
"Мы не хотим быть зрителями, за спинами которых принимаются решения", — заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью перед телефонным разговором Владимира Путина и Джо Байдена.
В свою очередь, лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер призвал включить Евросоюз в переговорный процесс об архитектуре безопасности в качестве одной из наиболее заинтересованных сторон.
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Тем не менее, отмечает автор статьи, так называемая телефонная дипломатия России и США продолжает носить двусторонний характер.
Владимир Путин и Джо Байден в ночь на 31 декабря провели телефонный разговор. По данным Кремля, глава Белого дома пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений между странами.